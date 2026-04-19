Envejecimiento de fuerza laboral es ya un desafío para más de la mitad de las empresas

57% de empleadores en el mundo asegura que esta situación está impactando su estrategia de Recursos Humanos

La combinación de jubilaciones aceleradas, modelos laborales poco flexibles y un déficit en la transferencia de conocimiento intergeneracional está generando un punto de presión sin precedentes dentro de las empresas, de acuerdo con el estudio de ManpowerGroup: “Tendencias Laborales 2026: El Valor Humano”.

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El informe señala que, a nivel global, el 57% de los empleadores reconoce que el envejecimiento de la fuerza laboral ya impacta su estrategia de recursos humanos, evidenciando la salida del talento sénior y la dificultad para preservar su conocimiento antes del retiro.

Para 2030, más del 25% de los trabajadores en economías avanzadas tendrá más de 55 años, lo que reducirá la disponibilidad de talento estratégico y acelerará la rotación en puestos clave.

En México, datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman que las personas de 60 años o más alcanzarán entre 14 y 20.6 millones, representando aproximadamente el 15% de la población nacional.

“Nos encontramos ante un cambio acelerado en la composición de la fuerza laboral. Es fundamental construir una base sostenible de talento para los próximos años”, señaló Tania Arita, directora de Reclutamiento y Ventas de Talent Solutions RPO.

El estudio también advierte que las tensiones por políticas rígidas de regreso a la oficina y la disminución de confianza en los liderazgos están impulsando a profesionales a buscar nuevas oportunidades laborales, incluso en mercados altamente competitivos.

La fuga de talento se interpreta como un síntoma de desconexión entre las expectativas laborales y las estructuras organizacionales tradicionales. Las empresas que adapten sus modelos y se alineen con lo que valora la fuerza laboral serán las que logren mayor estabilidad y resiliencia del talento.

De cara al futuro, el reporte sugiere que las organizaciones comenzarán a usar inteligencia artificial para capturar y preservar el conocimiento de trabajadores que se jubilan, creando repositorios inteligentes que aseguren la continuidad operativa.

Asimismo, la preservación de procesos y sistemas heredados podría facilitar la gestión de equipos híbridos (humanos y sistemas autónomos) y servir como base para entrenar futuros modelos de IA con información más completa y representativa.