Descubre cuándo y a qué hora llega el equinoccio de primavera 2026 a México, su duración y las fechas clave para disfrutarlo al máximo

El próximo 20 de marzo de 2026, el equinoccio de primavera llegará a México, marcando el inicio de días más largos, luminosos y cálidos en gran parte del país.

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Este evento astronómico anuncia el inicio de la primavera y es esperado por millones de personas que disfrutan de los cambios de estación y la energía que se asocia a él.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio de primavera es un fenómeno que sucede cuando el Sol se ubica sobre el ecuador de la Tierra, generando que el día y la noche tengan la misma duración.

Esto ocurre porque la inclinación del eje terrestre no se aleja ni se acerca al Sol, permitiendo que la luz solar se distribuya de manera uniforme en ambos hemisferios. Este evento astronómico sucede una vez al año y marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

Hora y duración del equinoccio en México

El Instituto de Astronomía de la UNAM indica que el equinoccio ocurre entre el 19 y 21 de marzo, y para este 2026 se ha confirmado que el fenómeno comenzará el 20 de marzo.

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el evento se registrará a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.

Este equinoccio tendrá una duración de 92 días, 18 horas y 49 minutos, después de los cuales dará paso al solsticio de verano, que se producirá el 20 de junio. La duración de los equinoccios y solsticios varía ligeramente cada año, pero ambos marcan los cambios de estación en el planeta.

Importancia astrológica del equinoccio

Para la astrología, el equinoccio de primavera representa el inicio de un nuevo ciclo anual, motivo por el cual millones de creyentes acuden a zonas arqueológicas y espacios simbólicos para “recibir” energía o cargarse espiritualmente con la llegada de la nueva estación.

Diferencia entre equinoccios y solsticios

Los equinoccios y solsticios están relacionados con el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y son responsables de la creación de las cuatro estaciones del año.

Mientras que los solsticios marcan la llegada del verano o invierno y los días más largos o más cortos del año, los equinoccios dan la bienvenida a la primavera y el otoño, cuando el Sol se sitúa sobre el Ecuador, equilibrando la duración del día y la noche.

Calendario astronómico 2026

Para este año, los principales eventos astronómicos en relación con equinoccios y solsticios serán:

Equinoccio de primavera: 20 de marzo | 92 días, 17 horas y 45 minutos

20 de marzo | 92 días, 17 horas y 45 minutos Solsticio de verano: 21 de junio | 93 días, 15 horas y 52 minutos

21 de junio | 93 días, 15 horas y 52 minutos Equinoccio de otoño: 22 de septiembre | 89 días, 20 horas y 37 minutos

22 de septiembre | 89 días, 20 horas y 37 minutos Solsticio de invierno: 21 de diciembre | 88 días, 23 horas y 41 minutos

Un fenómeno que marca la naturaleza

El equinoccio de primavera no solo es un evento astronómico, sino también un momento de renovación natural, con el reflorecimiento de árboles y flores, el aumento de la luz solar y la llegada de temperaturas más cálidas, siendo una señal de renacimiento y vitalidad en el hemisferio norte.