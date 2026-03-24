Erick Portillo tras hacer historia con la plata en Mundial de Atletismo Indoor: “Puedo tener una presea en Los Ángeles 2028”

Erick Portillo tenía 11 años cuando entró a la secundaria y un entrenador le dio la oportunidad de sumarse al equipo de salto de altura. Así comenzó la historia de la primera medalla en la historia de México en esa disciplina dentro del Campeonato Mundial de Atletismo Indoor. Esa inesperada presea de plata en el

Erick Portillo tenía 11 años cuando entró a la secundaria y un entrenador le dio la oportunidad de sumarse al equipo de salto de altura. Así comenzó la historia de la primera medalla en la historia de México en esa disciplina dentro del Campeonato Mundial de Atletismo Indoor. Esa inesperada presea de plata en el salto de altura en Kujawy Pomorze, Polonia 2026 la obtuvo con un registro de 2.30 metros, mismo que significó su mejor marca personal.

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Portillo Rodríguez se llevó el subcampeonato, luego de que el ucraniano Oleh Doroshchuk finalizó en el primer sitio con un mismo registro de 2.30 metros, pero concretado en su primer intento, mientras que el jamaiquino Raymond Richards fue tercero con 2.26 metros. Tras su proeza, el originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, cerró un círculo perfecto lleno de sacrificios como el mudarse a Estados Unidos a los 16 años y hasta no tener dónde dormir a su regreso a México en Querétaro.

“Esa altura que conseguí significa mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, pero no será todo, viene más y no me quedo conforme con esto. Se puede mejorar la marca y se va a lograr”, dijo el chihuahuense a su regreso a territorio nacional donde fue recibido como héroe por decenas de personas.

“Estoy emocionado por esa competencia, pero lo que quiero es disfrutar la prueba. La medalla me abre mucho la mentalidad de que si soy capaz de esto, podré obtener una presea olímpica en Los Ángeles 2028”, agregó convencido.

El atleta de 25 años de edad realizó una gira de preparación en Europa, lo que sirvió al mexicano para cristalizar su primer objetivo del año en Polonia con esta presea de segundo puesto que marca un hito, al ser apenas la tercera medalla del atletismo bajo techo en un Campeonato Mundial.

“Estuve las últimas dos semanas entre adentro y afuera. Entré así de panzazo en último lugar. Nadie se esperaba este resultado de mí”, contó.

“Todo mundo está centrado en el futbol, pero no todo es futbol. También hay otros deportes que ponen el nombre de México en alto”, finalizó.