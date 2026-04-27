Erik Lira se despidió de Cruz Azul: "Siempre va estar en mi corazón"

Este domingo fue el último juego de Erik Lira con Cruz Azul. El mediocampista mexicano de 25 años irá a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, por lo que reportará el próximo seis de mayo al Centro de Alto Rendimiento y no jugará la Liguilla con La Máquina.

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Al término de la victoria sobre Necaxa este domingo, el futbolista surgido de Pumas se despidió de la afición del conjunto celeste, toda vez que ya estaría arreglado su pase a un equipo europeo.

“Agradecerles (a los aficionados celestes), se me pone la piel chinita; tengo muchos sentimientos encontrados, hoy con un triunfo, dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año. Es mucho esfuerzo, es no solamente de los jugadores, es del cuerpo técnico, del staff, toda la gente en La Noria, Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”.

Lira no quiso dar por hecho su salida de Cruz Azul, aunque se rumorea fuertemente que el Girona de España es el equipo más adelantado para hacerse de sus servicios, con otras opciones en España o el Sporting Lisboa de Portugal.

PALABRAS DE ERIK LIRA EN EXCLUSIVA CON @TUDNMEX



“Se me pone la piel chinita, tengo muchos sentimientos encontrados”



“Es mucho esfuerzo, no solamente de los jugadores, del cuerpo técnico, staff, todos en La Noria, Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón” pic.twitter.com/WdAT91qlQT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 27, 2026

En el pasado, Lira también había sido relacionado con el OGC Nice de Francia, sin que la operación se concretara. Además, gente del City Football Group ha estado en México, lo que abre otra posible vía para el mediocampista.

El jugador mexicano sería además un posible titular en la Selección Nacional para la Copa del Mundo, que inicia el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

“Estoy trabajando para eso (irme a Europa); si bien son rumores, quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido y después quiero estar en la lista (del Mundial).

Estoy seguro de que México hará historia y de que no solamente yo, los que están dentro de la Selección daremos un salto importante y los que estamos acá vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa”, dijo a TUDN.