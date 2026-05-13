Erik Lira sueña en grande: “Haremos el mejor Mundial en la historia”

El mediocampista señaló que se preparan para ello y recalcó que nadie les va a ganar en México

Erik Lira sueña en grande con la Selección Mexicana. El mediocampista de Cruz Azul, quien se encuentra concentrado en el Centro de Alto Rendimiento, consideró que este grupo de jugadores que irá a la Copa del Mundo, hará el mejor Mundial en la historia de nuestro país.

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“Estamos en la preparación para el mejor Mundial en la historia de nuestro país. Así que no hay mejor motivación que esa. (Estoy) Disfrutando, aprovechando los momentos en los entrenamientos y ya anhelando que estamos más cerca de lo querido, que es el Mundial“, dijo este miércoles previo al entrenamiento en el CAR.

Lira tiene muy claro el concepto de que no habrá ningún rival que le pueda ganar a México en territorio nacional. Lo había dicho tras empatar a cero con Portugal en marzo y ahora lo recalcó ya más cerca del Mundial.

“Estamos en preparación del mejor Mundial en nuestro país. No va a haber mejor Mundial aquí; estamos capacitados y, como repito, estamos en México. Nadie nos va a venir a ganar acá, estoy seguro. Así que estamos preparándonos para eso”, precisó ante la prensa la cual tuvo acceso al CAR este miércoles.

Primero el Tri y luego pensar en Europa

Ya en el plano personal, Erik Lira quien es Capitán de Cruz Azul, muy probablemente dejó ya a La Máquina para continuar su carrera en Europa, ya que desde hace meses varios equipos en el Viejo Continente le siguen la pista.

Incluso desde su último juego ante Necaxa, el propio jugador se despidió de la afición cementera; por ahora, está enfocado completamente en la Copa del Mundo, la cual tiene muy claro que es una súper vitrina en la que él y varios compañeros pueden destacar para dar el salto.

“Si bien no hay mejor vitrina que un Mundial en cuestión de currículum, estoy enfocado en el día a día. No puedo pensar en irme a Europa sin primero estar en la lista final del Mundial. Voy paso a paso, estoy tranquilo.

“Soy un jugador de equipo. Si bien estoy acá hoy es gracias a Cruz Azul, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la directiva. Primero agradecerles a ellos que estoy acá. Después, si estoy en el Mundial, necesitaré de mis compañeros y del cuerpo técnico para jugar el mejor Mundial en nuestro país. Después, irme a Europa”.