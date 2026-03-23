Ernestina Godoy alista plan para fortalecer la FGR y su coordinación estatal

Ernestina Godoy dijo que la coordinación institucional es clave contra la impunidad. | Foto: Cuartoscuro.com

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la fiscal general Ernestina Godoy presentará en abril un plan de trabajo para fortalecer la Fiscalía General de la República (FGR) y mejorar su coordinación con instancias estatales

Ernestina Godoy elabora un plan de trabajo orientado a fortalecer la Fiscalía General de la República (FGR) y su coordinación con las fiscalías estatales, el cual se dará a conocer a mediados de abril, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que este programa busca atender debilidades detectadas en la operación territorial de la institución, en particular en las representaciones estatales de la FGR, donde identificó falta de personal y limitaciones en la atención de casos.

Señaló que uno de los objetivos centrales del plan consiste en mejorar la articulación entre el nivel federal y las fiscalías locales, con el fin de avanzar en investigaciones más sólidas y eficaces frente a delitos de alto impacto.

La titular del Ejecutivo sostuvo que el fortalecimiento institucional responde a las exigencias del sistema penal acusatorio vigente desde 2015, el cual requiere procesos de investigación más robustos para sustentar órdenes de aprehensión.

Indicó que, bajo este modelo, las autoridades deben contar con pruebas suficientes para proceder contra presuntos delincuentes, lo que incrementa la necesidad de capacidades técnicas, inteligencia e integración de carpetas de investigación.

La presidenta afirmó que el gobierno federal impulsa un sistema nacional de inteligencia e investigación en materia de seguridad pública, con el propósito de reforzar el trabajo de las fiscalías y mejorar los resultados en la procuración de justicia.

Defendió el desempeño de Godoy al frente de la FGR y señaló que su experiencia previa en la Ciudad de México respalda la estrategia de fortalecimiento institucional.

Recordó que el equipo de seguridad que operó en la capital, integrado por autoridades de procuración de justicia y seguridad pública, logró reducciones significativas en delitos de alto impacto, particularmente en homicidios.

Subrayó que ese modelo se replica a nivel nacional con el objetivo de consolidar una estrategia basada en investigación, coordinación y atención a las causas de la violencia.

Indicó que la presentación del plan de la fiscal general permitirá abrir un proceso de evaluación pública y discusión sobre los mecanismos necesarios para mejorar el funcionamiento de la FGR.