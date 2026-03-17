“Es el momento más doloroso de mi vida”; Chicharito habló de su penal fallado

Sin equipo y prácticamente en el retiro, Javier Hernández compartió lo difícil que fue para él esa falla con Chivas

Javier Hernández está prácticamente retirado. Rumbo a sus 38 años y sin equipo tras salir de Chivas, el máximo goleador de la Selección Mexicana, vive tiempos de reflexión y calma en compañía de sus hijos.

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Ya sin entrenamientos y exigencias de futbolista profesional, tiene espacio para publicar sus reflexiones en redes sociales como ya es una costumbre en él y en esta ocasión, se sinceró acerca de la falla que tuvo en los cuartos de final del Apertura 2025, en los que voló un penal que le pudo haber dado la clasificación a Chivas sobre Cruz Azul.

Chicharito reconoció que ese momento, no solo ha sido el más doloroso de su carrera, sino de toda su vida, porque tenía en sus pies el pase a la siguiente ronda y no lo consiguió.

Incluso, Javier explicó parte de su falla y por qué es que mandó por arriba de la portería que defendía Kevin Mier, su disparo que terminó en la pista de tartán del Estadio Olímpico Universitario.

“Quiero hablar de este momento más doloroso no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento ya vas de gane”, señaló.

El video, en el que se escucha la voz de uno de sus hijos, le pregunta a Javier si es el peor jugador.

“No, pero cometí un error en ese momento que fue importante“, precisó.

El exjugador del Rebaño Sagrado explicó que se aproximó mal a la pelota, porque modificó su marcha desde que escuchó el pitazo y llegó a la pelota.

“Después me acerco y cambio mi carrera”.

Javier Hernández terminó su etapa en Chivas en 2025, luego de dos años en los que no pudo figurar como él hubiera deseado.

Entre lesiones, baja de juego y rendimiento, naturales por su veteranía, Chicharito no pudo consolidarse en su retorno a Chivas y, si bien no está oficialmente retirado, parece ser que su tiempo dentro de las canchas ya se terminó, dado que lleva todo el 2026 sin equipo.