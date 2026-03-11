“Es inexplicable la lesión”; Jardine confirmó ruptura del tendón en Malagón

El DT del América confía en que sea parcial y no total del tendón de Aquiles; señaló que es un duro golpe para el grupo

Devastados en América. André Jardine, técnico de las Águilas, confirmó que la lesión del portero Luis Ángel Malagón se trata de una ruptura del tendón de Aquiles en el tobillo izquierdo.

Al término del cotejo ante Philadelphia en el Subaru Park, el estratega señaló en conferencia de prensa que una vez que se le hagan los estudios correspondientes al arquero, confía en que sea al menos una ruptura parcial y no total del tendón del guardameta.

Lo que sí es un hecho, es que el portero quedará fuera por mucho tiempo y con ello también se perderá la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

“Sí, lo de Mala nos parece una lesión un tanto grave; vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles, ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una parcial que lo sacará por un buen tiempo”, precisó el estratega.

El guardameta tuvo que salir antes de finalizar el primer tiempo, luego de haberse lastimado completamente solo, ya que al intentar despejar una pelota el pie se le venció y cayó al césped con mucho dolor.

“Una lesión casi inexplicable”

Jardine precisó que no comprende cómo fue que el arquero pudo haber sufrido una lesión de tal magnitud, al grado de que la consideró “casi inexplicable“.

“No hay un culpable o una razón, simplemente es casi inexplicable por el movimiento que hace, que tampoco fue brusco; pero así es el futbol, no podemos explicar todo. Procuro no meterme en el tema de recuperación porque no domino, confiamos 100% en el departamento médico. Tenemos un staff impresionante, son muy competentes, otra vez van a tener mucho trabajo por algo que no controlamos, algo de mala suerte“.

Un duro golpe para todo el equipo

El estratega azulcrema, señaló que una nueva lesión grave de un jugador les ha pegado profundamente; apenas hace unos días, Víctor Dávila se rompió los ligamentos de la rodilla derecha en el Ciudad de los Deportes ante Juárez.

Y ahora el arquero Malagón con esta lesión totalmente desafortunada, porque no solo le impedirá seguir con las Águilas lo que resta de este semestre, sino también en la Copa del Mundo con México.

“La verdad el triunfo era importante, pero el sentimiento al final era de tristeza por Malagón; lo queremos todos, entró de Capitán para demostrar la importancia que tiene para nosotros.

“Es increíble lo que está pasando, tratar de entender que hay una razón por qué está pasando esto con tanta lesión, no hemos tenido suerte“.