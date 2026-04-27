¡Es oficial! Anthony Joshua vs. Tyson Fury: cuándo, dónde y todo sobre la esperada pelea

El Anthony Joshua por fin se enfrentará a Tyson Fury. El ansiado combate se realizará a finales de este año. El de Watford, Reino Unido, se enfrentará primero al peso pesado albanés Kristian Prenga en Riad, Arabia Saudita, el próximo 25 de julio, para luego avocarse a su preparación para el tan esperado enfrentamiento con su compatriota rival.

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Se espera que esta pelea tenga lugar en noviembre y se transmita por Netflix. La confirmación del combate se dio después de que el promotor Eddie Hearn revelara que se había firmado un acuerdo para organizar la mayor pelea en la historia del boxeo británico.

"¡Firmado, sellado y entregado! ¡AJ contra Fury está confirmado!", dijo Hearn en Instagram el martes (hora de Nueva Zelanda). "El negocio más grande que hemos hecho, pero, sobre todo, el que siempre hemos querido. Se avecina el año más importante de la carrera de AJ; el regreso está en marcha”.

El excampeón mundial de peso pesado, Joshua, se enfrentará a Prenga en la primera pelea del británico de 36 años desde el accidente automovilístico que sufrió el pasado diciembre y en el que fallecieron dos amigos cercanos. El albanés de 35 años residente en Estados Unidos, es un ex kickboxer con un récord de 20 victorias y una derrota desde que se convirtió en profesional en 2016.

El combate, denominado “El Regreso”, fue anunciado el lunes por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, y será transmitido en vivo a nivel mundial por DAZN.

🚨 FURY VS JOSHUA IS FINALLY ON 🚨



DONE DEAL 🤝



🥊 Tyson Fury vs Anthony Joshua

📆 Q4 2026

📺 Netflix



Years in the making and one of the biggest fights in UK boxing history 🇬🇧🔥 pic.twitter.com/bxJ6TBFq6J — GRM Daily (@GRMDAILY) April 27, 2026

Joshua tiene un récord de 28 victorias y cuatro derrotas, siendo su pelea más reciente un nocaut en el sexto asalto contra el estadounidense Jake Paul el 19 de diciembre en Miami.

"No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidarme y reconstruirme para estar listo para volver al ring, y hoy es el siguiente paso en ese camino", dijo Joshua. "Estoy encantado de haber llegado a un acuerdo para varias peleas que comenzarán el 25 de julio en el reino de Arabia Saudita. Tengo muchas ganas de competir y retomar mi carrera donde la dejé. El propietario cobrará el alquiler. Eso es seguro”.

En referencia a la pelea contra Fury, Hearn explicó que "julio y noviembre son las dos fechas que se nos han presentado hasta ahora y esperamos seguir adelante. Fury acaba de tener su pelea de preparación con 12 asaltos realmente vitales para ponerse en forma para la próxima, y espero que nosotros hagamos lo mismo”.

Fury había pedido un enfrentamiento con Joshua después de que este superara con claridad al ruso Arslanbek Makhmudov el 11 de abril.

"A continuación, quiero darles la pelea que todos han estado esperando. Te quiero a ti, AJ, Anthony Joshua, vamos a darles a los fanáticos de la pelea lo que quieren, la Batalla de Gran Bretaña", dijo entonces. Ahora, sus deseos se han vuelto realidad y el combate que paralizará al Reino Unido, promete cimbrar al mundo del boxeo para siempre.