¡Es oficial! San Francisco 49ers jugará ante Minnesota Vikings en el regreso de la NFL a México

La espera terminó. El próximo 22 de noviembre, el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) vibrará con el choque entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings

La NFL ha anunciado oficialmente que los Minnesota Vikings enfrentarán a los San Francisco 49ers en el primer juego de temporada regular de la liga en la Ciudad de México tras cuatro años de ausencia. Y para celebrar este emotivo regreso a territorio azteca, se decidió que el juego fuese el primer el Domingo por la Noche de la historia en disputarse fuera de Estados Unidos, el próximo 22 de noviembre en actividad de la Semana 11 de la temporada 2026.

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El kickoff será a las 10:20 horas del centro de México, y tan pronto vuele el ovoide por lo cielos de esta ciudad a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, se hará historia como el primer Sunday Night Football fuera de territorio estadounidense. Este encuentro es parte de un compromiso multianual para realizar partidos en el ahora llamado Estadio Banorte —por temas comerciales— de la Ciudad de México en este 2026, 2027 y 2028.

“Estamos muy entusiasmados por dar la bienvenida a los Minnesota Vikings y a los San Francisco 49ers a la Ciudad de México para disputar lo que será un histórico regreso al Estadio Banorte en noviembre con el primer Sunday Night Football fuera de los Estados Unidos”, dijo Arturo Olivé, director general de NFL México.

“Tanto los Vikings como los 49ers son muy populares franquicias de la NFL en nuestro país y cada una tiene importantes bases de aficionados. Vamos a trabajar con mucha pasión para crear una experiencia increíble el día del partido para nuestros aficionados mientras seguimos fortaleciendo la presencia de la NFL durante la temporada 2026 en adelante”, abundó.

Será el sexto juego de temporada regular celebrado en territorio mexicano desde 2005 y el primero que se disputará en el país desde 2022. Para los Niners será su tercer compromiso en la CDMX para convertirse en el máximo participante en juegos internacionales en México, donde presumen una de las más sólidas bases de aficionados.

“La Ciudad de México es casa de una de las aficiones más apasionadas y energizadas de la NFL, y estamos entusiasmados por traer de vuelta la experiencia de los 49ers a nuestros fieles seguidores en México. Desde actividades para los aficionados hasta iniciativas comunitarias, esperamos crear momentos significativos y dejar una huella duradera tanto dentro como fuera del campo”, dijo Al Guido, director ejecutivo de los San Francisco 49ers.

No importa si eres rudo o técnico, ¡la lucha que nos espera el 22 de Noviembre en el Estadio Banorte será imperdible! 🏈🇲🇽



¿Vas Vikings o Niners?https://t.co/rYmD0IRVyx



Whether you’re a rudo or técnico, the showdown awaiting us on November 22 at Estadio Banorte will be… pic.twitter.com/MO9HPZ5IuY — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

El histórico Estadio Azteca fue sometido a una extensa renovación con tal de estar listo para albergar partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de este verano. El inmueble fue modernizado con nuevos asientos, ampliando su capacidad de 83 mil a 87 mil 500 espectadores, un nuevo sistema de sonido, pantallas de video y nuevos vestuarios Aquí, los 49ers y los Vikings se enfrentarán después de que ambos equipos terminaran terceros en sus respectivas divisiones la temporada pasada.

San Francisco se ganó un lugar en los Playoffs de la NFC con un récord de 12-5, mientras que Minnesota terminó con 9-8 tras una temporada llena de altibajos. El receptor Jauan Jennings, quien firmó un contrato de un año y 8 millones de dólares con los Vikings la semana pasada después de pasar sus primeras cinco temporadas en la NFL con los Niners, tendrá que esperar al menos otro año antes de regresar al Levi’s Stadium, pues antes se reencontrará con sus excompañeros en México.

Jennings se une a un formidable grupo de receptores de los Vikings que pondrán a prueba la defensa aérea de los 49ers, que ocupó el puesto 25 en la NFL la temporada pasada. Justin Jefferson es uno de los mejores receptores de la liga y llega a su séptimo año con una racha de seis temporadas consecutivas en las que ha superado las mil yardas. Es probable que Jennings se posicione como el tercer receptor, detrás de Jefferson y Jordan Addison.

Pero la principal incógnita para los Vikings es quién será el mariscal de campo. Kyler Murray, la primera selección general de los Arizona Cardinals en 2019, firmó con los nórdicos esta temporada baja. Minnesota también cuenta con JJ McCarthy, quien tuvo un desempeño irregular la temporada pasada en sus 10 titularidades. El egresado de Michigan fue la décima selección general del Draft de la NFL de 2024, pero una lesión lo dejó fuera en su primer año.

Para los Vikings, si bien México es un territorio inexplorado, están acostumbrados a los partidos internacionales. Este será el cuarto partido que la organización disputará en el extranjero en las últimas tres temporadas. El año pasado, Minnesota se convirtió en el primer equipo en jugar dos partidos internacionales consecutivos en países diferentes. Perdieron contra los Pittsburgh Steelers por 24-21 en Dublín, Irlanda, el 28 de septiembre. Luego, los vencieron a los Cleveland Browns por 21-17 en Londres, Inglaterra el 5 de octubre.

El Juego de 2026 de la NFL en CDMX será uno de los nueve partidos internacionales que se llevarán a cabo en siete países, cuatro continentes y ocho estadios la próxima temporada. Melbourne, Australia; Río de Janeiro, Brasil; Londres, Reino Unido; París, Francia; Madrid, España y Múnich, Alemania, son los otros que junto con Ciudad de México albergarán partidos internacionales este año como parte del compromiso de la Liga a largo plazo con su expansión global.

Los 49ers son uno de los 10 equipos que tienen derechos especiales de marketing en México como parte del Programa de Mercados Globales de la liga, una iniciativa que otorga a los clubes de la NFL derechos internacionales para desarrollar su reconocimiento de marca y afición fuera de los Estados Unidos mediante interacciones con aficionados, eventos y oportunidades comerciales. Los 32 equipos de la NFL participan en este programa con derechos en 22 mercados.

Si bien se había asegurado que Miami Dolphins serían los encargados de acompañar a San Francisco en este flamante regreso de la NFL a México, los Niners gestionaron para que finalmente su rival fuera una franquicia con menor impacto mediático con tal de no ver disminuido su protagonismo entre la afición mexicana. Incluso, previamente se supo que el propio club optó por rechazar la opción de Denver Broncos como posible oponente, al tener ventaja al jugar en la altura de Colorado.

El regreso de la NFL a México con juegos de temporada regular se suma a una prolongada historia de la liga de haber disputado a la fecha cinco encuentros previos en el país. Todo comenzó en 2005, precisamente con Niners en el primer duelo internacional de temporada regular de la liga en el extranjero, ante Cardinals. Luego hubo partidos en 2016, 2017, 2019 y 2022.

Con 40 millones de aficionados de la NFL en México —la mayor base de seguidores fuera de los Estados Unidos— y con una oficina en la Ciudad de México establecida en 1998, la liga está enfocada en incrementar su presencia durante todo el año mediante actividades con fans, el desarrollo del programa NFL Flag, iniciativas de impacto comunitario y el crecimiento del deporte a todos los niveles.