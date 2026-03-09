Es tiempo de revisar cómo van los propósitos financieros de este año: Banamex

Casi de manera sorpresiva, estamos por cerrar el primer trimestre del año y, más allá de cambiar la hoja del calendario, es un buen momento para hacer una pausa y revisar cómo se ven nuestras finanzas; Banamex da 5 consejos para hacer esta evaluación.

Después de sobrevivir a la famosa cuesta de enero, celebrando el Día de Reyes, el de la Candelaria, el primer fin de semana largo, después el Día del Amor y la Amistad y retomar el ritmo del año, marzo se convierte en una oportunidad perfecta para mirar atrás y preguntarse si vamos en línea con las metas financieras que nos propusimos al terminar el año pasado.

En ese sentido, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Banamex, señala que muchas veces se comete el error de esperar hasta diciembre para evaluar nuestra situación financiera, cuando ya hay poco margen para hacer ajustes.

En cambio, revisar nuestras finanzas en este punto del año nos da más claridad para tomar decisiones con tiempo y hacer cambios estratégicos si es necesario.

Para hacerlo más sencillo, comparte una pequeña lista con la que considera se puede hacer de manera sencilla este ejercicio.

Primero, hay que analizar el pasado: ¿a dónde se nos fue el dinero? Antes de mirar hacia adelante, vale la pena hacer una pausa para revisar cómo se han movido nuestras finanzas en estos primeros meses del año. Analizar nuestros gastos y decisiones financieras puede ayudarnos a identificar qué hábitos están fortaleciendo nuestro presupuesto y cuáles podrían estar afectándolo. Una forma sencilla de empezar es hacer una lista de nuestros movimientos financieros y clasificarlos según su impacto.

Como segundo, hay que ver el impacto positivo, y ello incluye decisiones que fortalecen nuestras finanzas, como liquidar una deuda, iniciar un fondo de emergencia o pagar las tarjetas de crédito en su totalidad. Estas acciones ayudan a mejorar nuestra estabilidad financiera y brindan mayor tranquilidad.

El tercero es ver los impactos negativos, y aquí suelen aparecer los conocidos como gastos hormiga, las compras por impulso o descuidar el ahorro. Identificarlos es clave para corregir hábitos y tomar decisiones conscientes.

Ahora, el primer consejo, dice el directivo de Banamex, involucra a la familia, toda vez que las finanzas no siempre tienen que ser un tema individual. Cuando hay un hogar de por medio, reflexionar y planear en conjunto puede traer beneficios.

Como segundo, es alinear expectativas. ¿Todos en casa están de acuerdo en cómo se utilizan los recursos del hogar? Revisar los objetivos financieros en familia puede ayudar a establecer prioridades y evitar conflictos.

El tercer consejo es llevar a cabo una participación conjunta. Esto es, hablar de dinero en familia también puede ayudar a construir hábitos financieros más saludables, desde elaborar un presupuesto hasta explorar opciones de ahorro, inversión, o salir de una deuda.

Como cuarto, es hacer una planeación para el resto del año. Si el primer trimestre del año no fue como esperábamos, aún queda cerca del 75% para ajustar el rumbo. “Revisar el presupuesto, prepararnos para posibles imprevistos, y mantener el ahorro e inversión como parte central de nuestra estrategia financiera puede marcar una diferencia importante.

Y como último, se indica que la reflexión financiera puede marcar la diferencia entre pasar el año reaccionando a los problemas o sentirnos preparados para lo que venga.

“Cuando revisamos nuestras finanzas con claridad, ganamos control, tomamos mejores decisiones y construimos desde la tranquilidad”, puntualizó Ordaz.