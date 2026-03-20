Manuel Añorve afirmó que el oficialismo busca, con la reforma electoral, el control político y de los recursos públicos

Es un “plan con maña” porque Morena buscaría posicionar a la presidenta de la República en la boleta electoral de 2027 y permitir el uso de recursos públicos con fines de campaña, afirmó el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, al fijar la postura de su bancada frente a la reforma electoral.

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Sostuvo, en entrevista, que la iniciativa no responde a criterios de austeridad, sino a un intento de control político, al advertir que el objetivo es modificar las reglas electorales para favorecer al partido en el poder, con la posibilidad de operar recursos desde el gobierno federal, los estados y los municipios en procesos electorales.

Indicó que el grupo parlamentario del PRI votará en contra de la propuesta y que sus integrantes están listos para participar en la discusión en Comisiones Unidas, por lo que se suspendieron actividades para garantizar la presencia de todos los senadores priistas en la sesión.

También cuestionó inconsistencias en el contenido de la iniciativa, particularmente en la integración de los ayuntamientos, al señalar que el planteamiento sobre el número de regidores podría obligar a incrementar estos cargos en diversos municipios, lo que atribuyó a una elaboración apresurada.

En materia electoral, afirmó que el Instituto Nacional Electoral ya se encuentra bajo control del oficialismo y advirtió que la reforma buscaría debilitarlo aún más, además de señalar una sobrerrepresentación legislativa que, dijo, no corresponde al porcentaje de votación obtenido por Morena.