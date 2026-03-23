“Es una bendición jugar con puros mexicanos”; Milito, convencido de que Chivas puede llegar muy lejos

Chivas jugará un amistoso ante Atlas el domingo en Los Ángeles en Fecha FIFA

Las Chivas se afianzaron en el liderato antes de la Fecha FIFA, gracias a sus victorias en su juego pendiente ante León y luego el fin de semana ante Rayados, si bien fue un juego que al final se le complicó al Rebaño Sagrado.

TE PUEDE INTERESAR: Paulinho criticó menosprecio a Liga MX tras su convocatoria; reportará en Cancún con Portugal

Sin embargo, Guadalajara atraviesa un grandísimo momento y con 30 puntos, está en la cima de la clasificación, además de que tendrá el técnico Gabriel Milito dos semanas de trabajo antes del juego ante Pumas.

“Una bendición jugar con puro mexicano”: Milito

Por cierto, el estratega argentino dio una declaración muy interesante el fin de semana, luego de derrotar a Rayados en el Gigante de Acero. Le cuestionaron acerca de la “desventaja” que tiene Chivas en la Liga MX, por solamente jugar con futbolistas mexicanos.

Y por el contrario, Milito dijo algo que llenó de orgullo no solo a los propios jugadores, sino a la afición rojiblanca, porque lo consideró una bendición:

“Para mí no es un problema ni una desventaja, es una gran bendición poder contar solo con jugadores mexicanos, creo mucho en ellos; por eso acepté el desafío de dirigir a este equipo.

Adhiero a la política del club, me gusta. Totalmente convencido de lo que son capaces de hacer estos chicos“, precisó el técnico luego de alcanzar las 30 unidades en Monterrey.

Cierto que en esta Fecha FIFA no contará con todos los convocados a la Selección Mexicana, como son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, todos ellos titulares en su equipo. Sin embargo, Milito quiere seguir encontrando nuevos valores nacionales, y vaya que lo ha conseguido en sus Chivas actuales.

“El jugador mexicano, cuando está convencido, potencia todo su talento, que ya de por sí tiene y eso es lo que intentamos hacer a fuerza de trabajo y convencimiento”.

Chivas jugará un amistoso este domingo ante Atlas en Los Ángeles, en el receso de Fecha FIFA.