“Esperamos que solo sea un susto”; Turco Mohamed tras lesión de Marcel Ruiz

El técnico del Toluca señaló que la rodilla del jugador está estable y no se inflamó, pero le harán estudios para descartar algo grave

Antonio Mohamed confía en que lo sucedido a Marcel Ruiz en San Diego durante el juego de Concachampions, sea solamente un “susto“. Tras la derrota como visitante, el estratega choricero explicó cómo vio al jugador y su estado físico.

“No podemos hacer una evaluación de la lesión; el equipo salió golpeado al segundo tiempo. Tampoco es un motivo de excusa para la derrota; vamos a esperar, creemos siempre en positivo, que solo sea un susto, para cuando regresamos al vestuario estaba más tranquilo”, dijo en conferencia de prensa.

El Turco precisó que una buena señal, además de haber salido por su propio pie del campo, fue que la articulación lastimada, la rodilla derecha, no mostró inflamación ni tampoco se mostró inestable; de lo contrario, ello indicaría un problema de ligamentos.

“La rodilla estaba bastante estable, no se había inflamado, así que vamos a esperar, que solo sea un susto“, recalcó.

Se espera que al futbolista se le haga una resonancia magnética el viernes, una vez que ya estén de regreso en México.

“Dimos el peor juego de la temporada”

Ya sobre el cotejo que su equipo perdió 3-2 con San Diego FC, Mohamed reconoció que la primera expulsión del equipo contrario, lejos de favorecerlos, provocó que se relajaran y de ahí dieron su peor partido en la presente temporada.

“La expulsión en el primer tiempo nos perjudicó, nos relajamos un poco; el rival hizo un gran partido, ganó justamente esta parte de la serie. Nos queda una experiencia, jugamos el peor partido de la temporada, quedan 90 minutos en casa con la velocidad de nuestro pasto. No nos adaptamos acá; tenemos localía y nos haremos fuertes, ante un rival que hoy nos superó”.