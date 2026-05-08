La fiscal general de la República afirmó en Puebla que la coordinación institucional y la comunicación constante son clave para fortalecer la justicia y combatir al crimen organizado

El Estado mexicano tiene la capacidad de enfrentar a las organizaciones criminales y fortalecer la procuración de justicia, afirmó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, durante una reunión con autoridades federales, estatales, militares y policiales en Puebla.

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“Por más poder de fuego que tengan las organizaciones criminales, por más poder corruptor que tengan, nosotros somos más fuertes“, sostuvo la fiscal al considerar que la coordinación absoluta y la comunicación constante son elementos clave para alcanzar los objetivos trazados en la Fiscalía General de la República.

Godoy Ramos señaló que los encuentros directos entre instituciones permiten estrechar la cooperación, intercambiar información y ajustar estrategias para mejorar los resultados en materia de administración y procuración de justicia.

Indicó que las visitas a las fiscalías federales en las entidades buscan mantener presencia institucional, fortalecer el diagnóstico sobre la criminalidad y recoger propuestas del personal ministerial, policial y administrativo para reforzar las acciones de combate al delito.

La fiscal realizó además un recorrido por distintas áreas de la Fiscalía Federal en Puebla, entre ellas la Unidad de Investigación y Litigación, la Agencia de Investigación Criminal, los Servicios Periciales y la Policía Federal Ministerial, donde dialogó con personal operativo, ministerial y administrativo, con quienes reiteró el compromiso de mantener canales de comunicación y seguimiento a las propuestas planteadas durante la visita.

Godoy Ramos también reconoció el trabajo del personal de la institución y señaló que estas giras forman parte de las acciones para fortalecer la colaboración entre autoridades y consolidar las tareas de procuración de justicia.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó ante funcionarios federales, estatales y mandos de las fuerzas armadas que la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno es fundamental para garantizar la seguridad y la justicia en la entidad.

Ante David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR); Jannete Sánchez Arce, Fiscal Federal en el Estado de Puebla; Luis Alberto González Hernández, coordinador regional Zona Centro de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Eder Espinoza Duarte, jefe de la Policía Federal Ministerial de Puebla, el gobernador aseguró que las mesas de paz son el eje de la estrategia diaria de seguridad y destacó la participación coordinada de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional y las corporaciones policiales.