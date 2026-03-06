El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que Washington está dispuesto a lanzar operaciones militares en solitario contra organizaciones del narcotráfico en América Latina

La administración del presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos está preparado para emprender acciones militares contra organizaciones del narcotráfico en América Latina, incluso de manera unilateral, si los gobiernos de la región no refuerzan su combate contra los llamados “narcoterroristas”.

LEE ADEMÁS: EU nombra a Kristi Noem para liderar el Escudo de las Américas

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, lanzó el mensaje durante la conferencia hemisférica “Américas contra los cárteles”, celebrada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Miami, Florida. El funcionario sostuvo que Washington prefiere actuar en coordinación con sus aliados, aunque dejó claro que su gobierno no descarta una ofensiva directa si considera que la amenaza lo justifica.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia que lo hagamos todos juntos con nuestros vecinos y aliados”, expresó Hegseth ante representantes militares y de seguridad de diversos países del continente.

El funcionario afirmó que la estrategia forma parte de una reinterpretación de la Doctrina Monroe, a la que la administración Trump denomina “Doctrina Donroe”, que plantea reforzar el control de seguridad en el hemisferio occidental frente a amenazas como el narcotráfico, la migración irregular y la influencia de potencias externas.

Durante su discurso, Hegseth sostuvo que los cárteles operan como organizaciones “narcoterroristas” que controlan territorios, generan violencia y facilitan redes de tráfico de personas y drogas en la región. Según el funcionario, la crisis de sobredosis en Estados Unidos dejó más de un millón de muertes durante el gobierno de Joe Biden entre 2021 y 2025, fenómeno que atribuyó en gran medida al tráfico de fentanilo, cocaína y otras sustancias.

El secretario de Guerra también mencionó la operación militar denominada “Lanza del Sur”, mediante la cual fuerzas estadounidenses han atacado embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. De acuerdo con el gobierno estadounidense, la ofensiva incluyó el bombardeo de 44 embarcaciones desde septiembre pasado y buscó interrumpir las rutas marítimas del tráfico de drogas.

Hegseth indicó que la estrategia militar pretende generar disuasión para obligar a las organizaciones criminales a modificar sus rutas y operaciones. Según su explicación, el objetivo consiste en reducir la capacidad logística de los cárteles y limitar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, respaldó el mensaje al señalar que Washington continuará colaborando con los países de la región para identificar y atacar a los grupos criminales. El mando militar aseguró que Estados Unidos prefiere actuar “junto y mediante” los gobiernos aliados, aunque reiteró que no dudará en intervenir cuando lo considere necesario.

TAMBIÉN PUEDES LEER: México y EU abren diálogo rumbo a la revisión del T-MEC

La conferencia hemisférica ocurre días después de una operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, lo que marcó uno de los primeros operativos militares directos bajo la nueva estrategia de seguridad impulsada por la administración Trump.