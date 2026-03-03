Donald Trump afirmó que la ofensiva contra Irán seguirá varias semanas hasta destruir su programa de misiles y capacidades nucleares

Miami.- Estados Unidos informó este martes que atacó más de 1.700 objetivos en las primeras 72 horas del conflicto en Irán y agregó que está empleando sus poderosos bombarderos B-52 contra la república islámica.

LEE ADEMÁS: Ataque de EU e Israel en Irán: bombardean organismo que designa al nuevo líder

Según el último balance del Comando Central del Ejército Estados Unidos (Centcom), responsable de la región de Oriente Medio, Washington ya ha alcanzado más de 1.700 objetivos en Irán desde que dio comienzo el sábado a la operación Furia Épica, nombre con el que se ha bautizado el operativo conjunto con Israel que, en las primeras horas de ataques, acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Esta cifra supone un aumento con respecto a los más de 1.250 puntos que dijo haber golpeado en las primera 48 horas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses también han anunciado como novedad el uso de los B-52 para atacar objetivos iraníes.

Entre los lugares golpeados desde el inicio de los bombardeos se encuentran centros de comando y control, el cuartel general conjunto del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), el cuartel general de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, sistemas integrados de defensa aérea, silos de misiles balísticos, buques de la Armada iraní, submarinos de la Armada iraní, silos de misiles antibuque y capacidades de comunicación militar, según el Centcom.

Además del B-52, el Ejército estadounidense también ha empleado los bombardeos B-2, los drones Kamikaze LUCAS o los cazas F-35, entre otros activos.

Mientras que para defenderse de los ataques de represalia de Irán, que prometido una dura respuesta tras el fallecimiento de Jameneí, está usando los sistemas Patriot y THAAD.

Los bombardeos iraníes contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio han continuado durante el martes, después de que en la víspera dos drones alcanzaran la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, donde provocaron un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin reportes de víctimas.

EE.UU. anunció hoy el cierre temporal de esa embajada y de la de Kuwait, e instó a sus ciudadanos a abandonar catorce países de la región “por riesgos graves de seguridad”.

A su vez, seis soldados estadounidenses han fallecido hasta el momento como consecuencia de la respuesta iraní.

En Irán, la Media Luna Roja iraní contabiliza 787 muertos desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos.

Mientras que en Líbano, bombardeos israelís han dejado 40 muertos y 246 heridos, según el Ministerio de Salud.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, la cual dice que podría llegar “muy pronto”. EFE