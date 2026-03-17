Estados Unidos cepilla a Alejandro Zendejas para Fecha FIFA de marzo; casi fuera del Mundial

Mauricio Pochettino no consideró al jugador de las Águilas para los amistosos ante Bélgica y Portugal

Alejandro Zendejas está casi fuera de la Copa del Mundo con Estados Unidos. El volante del América, no fue considerado por el técnico Mauricio Pochettino, para la Fecha FIFA de marzo.

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Misma en la que se enfrentarán primero a Bélgica y luego a Portugal, ya en la recta final de preparación para el Mundial en el que serán los principales anfitriones.

Alejandro Zendejas no es considerado por el técnico argentino desde septiembre del 2025 y antes de eso solo lo llamó para octubre del 2024.

De tal forma que el jugador azulcrema se aleja cada vez más y más, de una convocatoria para la justa mundialista, ya que es claro que no lo tienen en cuenta.

Pierde Zendejas y también pierde México

Alejandro Zendejas optó por jugar con los Estados Unidos, luego de que en el proceso mundialista previo a Qatar 2022, se le intentó obligar a hacer su cambio de federación para jugar con México.

La gestión entonces hecha por la Femexfut y Gerardo Martino, otrora técnico de la Selección Nacional, fue errónea; por lo que Zendejas, optó por quedarse con la Selección de su país natal.

En aquel momento, el Tata se atrevió a decir que Zendejas condicionó su cambio de Federación a jugar el Mundial del 2022, lo cual Martino consideró como una extorsión, versión que el futbolista rechazó.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la decisión del actual jugador del América tampoco fue la correcta, porque de no ser ni siquiera convocado a la Selección de Estados Unidos, si se hubiera decantado por México, en el Tri actual, podría ser incluso hasta titular indiscutible, dado el bajo nivel que hay en esta generación de futbolistas.