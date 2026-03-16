Estados Unidos doblega a República Dominicana y avanza a la Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos venció 2-1 a República Dominicana y avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección de Estados Unidos ha sellado su boleto a la gran Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por tercera ocasión consecutiva. La novena de las Barras y las Estrellas avanzó luego de dar cuenta de República Dominicana en una Semifinal vibrante, donde Paul Skenes se llevó el triunfo mientras Gunnar Henderson conectó un cuadrangular en solitario que encaminó la remontada.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo vendría a México para el amistoso ante la Selección Nacional

El equipo estadounidense se quedó con la victoria por pizarra de 2-1. Los de la Unión Americana lograron frenar a la ofensiva quisqueyana, en un juego luchado, donde cada lanzamiento y cada swing tuvieron un peso específico en el resultado final.

Los dominicanos picaron adelante con un jonrón de Junior Caminero en el tercer rollo para colocar el encuentro 1-0. El joven talento de los Tampa Bay Rays conectó un batazo que se perdió en las gradas, para desatar la euforia en la afición dominicana que comenzaba a soñar con la Final.

Pero en el cuarto tramo, Estados Unidos se fue adelante a punta de jonrones, para cambiar el panorama del encuentro. Primero Henderson y después Roman Anthony largaron batazos de poder para irse adelante en el pizarrón. La respuesta fue inmediata y contundente, para mostrar músculo ofensivo respaldado por una sólida defensa.

La ofensiva dominicana en el séptimo episodio trató de irse adelante en la pizarra, pero el pitcheo estadounidense pudo salir del apuro. Con corredores en posición de anotar, los relevistas estadounidenses apretaron en los momentos clave y sofocaron el intento de remontada quisqueyana.

El pitcheo de ambos bandos estuvo a la altura y hubo un verdadero espectáculo desde la lomita, dominando a los bateadores con envíos superiores a las 93 millas por hora. Un duelo de lanzadores que terminó por robarse el protagonismo del encuentro.

Paul Skenes se llevó la victoria por Estados Unidos, mientras Gregory Soto cargó con la derrota por los dominicanos. El joven prospecto de los Pittsburgh Pirates demostró por qué es considerado una de las mayores joyas del béisbol mundial.

La selección estadounidense espera ahora al ganador entre Venezuela e Italia, cuyo encuentro se disputará mañana para definir al rival en la gran Final del torneo.