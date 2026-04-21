Estados Unidos emite alerta tras ataque en Teotihuacán; reabren mañana

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad tras el ataque en Teotihuacán. La presidenta señaló que se trata de protocolos habituales y sostuvo que el hecho es aislado

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos tras el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. El aviso se difundió menos de 24 horas después del hecho, que dejó víctimas y activó un despliegue de autoridades federales y estatales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este tipo de alertas responde a protocolos propios del gobierno estadounidense. Indicó que cada país establece mecanismos para informar a sus ciudadanos en el extranjero y que estas acciones no implican una evaluación general sobre la seguridad en México.

La mandataria afirmó que el ataque en Teotihuacán corresponde a un hecho aislado que no tiene antecedentes en el país. “Es seguro estar en México”, declaró, respaldando su postura con cifras de turismo: 16 millones de visitantes extranjeros entre enero y febrero.

El gobierno federal informó que mantiene coordinación con autoridades locales para reforzar la seguridad en zonas arqueológicas. Las medidas incluyen mayor presencia operativa y revisión de protocolos de acceso. La zona de Teotihuacán reabrirá al público este miércoles.

Sheinbaum detalló que la reapertura se realizará tras un despliegue adicional de vigilancia y la revisión de protocolos para visitantes, con presencia permanente de autoridades federales.

La mandataria indicó que el gabinete de seguridad revisa protocolos en sitios turísticos y zonas patrimoniales, incluyendo monitoreo, control de accesos y presencia de elementos de seguridad para prevenir incidentes.

Confirmó que se dará seguimiento con representaciones diplomáticas para compartir información conforme avance la investigación. Señaló que las fiscalías continúan el análisis de evidencias y que cualquier actualización será difundida por canales oficiales.

En paralelo, el gobierno mantiene coordinación ante el Mundial de futbol, con mesas de trabajo con la FIFA y autoridades locales para garantizar seguridad, movilidad y acceso en sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las autoridades mexicanas reiteraron que continuarán las investigaciones y que informarán conforme existan avances. El gobierno sostuvo que la alerta estadounidense no modifica la operación turística ni las condiciones de seguridad en el país.