Estados Unidos luce dominante y corta racha de 20 años sin victorias sobre México en el Clásico Mundial de Béisbol

Estados Unidos venció 5-3 a México con jonrones de Aaron Judge y Roman Anthony, y la novena tricolor ahora se jugará su pase ante Italia

Aaron Judge y Roman Anthony pegaron sendos jonrones para detonar un rally de cinco carreras en la tercera entrada que encaminó la primera victoria de Estados Unidos en 20 años sobre México en un Clásico Mundial de Béisbol. Además, Paul Skenes dominó desde la lomita al recetar siete ponches, confirmándose como uno de los mejores lanzadores del momento. Aunque Jarren Durán conectó dos cuadrangulares, no fue suficiente para evitar la derrota. Ahora, la Selección Mexicana de Béisbol se jugará su boleto a la siguiente ronda frente a Italia.

TE PUEDE INTERESAR: Larcamón y Cruz Azul no se confían pese a mal momento de Rayados

Los estadounidenses se impusieron 5-3 en el Daikin Park de Houston, Texas, logrando su primer triunfo sobre la novena mexicana en este torneo desde 2006. El as de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, se llevó la victoria tras una dominante actuación de cuatro entradas, en las que permitió un hit, otorgó una base por bolas y sumó siete ponches. Con este resultado, Estados Unidos dejó el historial en 3-2 ante México, que había ganado los tres enfrentamientos anteriores entre ambos.

El poderoso brazo de Skenes mostró su calidad desde el inicio al retirar la primera entrada en orden. En ofensiva, Aaron Judge conectó el primer sencillo del partido, mientras que el abridor mexicano Manny Barreda otorgó bases por bolas a Kyle Schwarber y Alex Bregman, llenando las bases en el arranque. Sin embargo, el derecho logró salir del problema al ponchar a Cal Raleigh, evitando daño en ese momento.

En la segunda entrada, Brice Turang conectó un doble hacia el jardín derecho y Jarren Durán mostró su potente brazo para enviar la pelota al plato y evitar la primera carrera de Nick Gonzales. El receptor Alejandro Kirk completó la jugada con un gran estiramiento defensivo, manteniendo el 0-0 y dando señales de resistencia por parte del conjunto mexicano.

¡TRES CARRERAS MÁS PARA ESTADOS UNIDOS! 😰



Roman Anthony la sacó del parque y México pierde 5-0 en la tercera entrada 😫



Turno de pesadilla para Jesús Cruz que permitió cinco carreras 💥



Disfruta el Clásico Mundial de Béisbol por ESPN y #DisneyPlus Premium 🇲🇽 pic.twitter.com/zWRj0rNRun — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 10, 2026

México comenzó a generar presión ofensiva en el tercer episodio con imparables de Joey Ortiz y Jarren Durán, pero la defensa estadounidense respondió. Poco después, Jesús Cruz relevó a Barreda, quien terminó su labor con dos entradas, un ponche, dos hits permitidos y tres bases por bolas.

Entonces llegó el momento clave del partido. Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras por el jardín derecho con Bryce Harper en base, colocando el 2-0 en la pizarra. Acto seguido, Roman Anthony disparó otro cuadrangular entre los jardines izquierdo y central, ampliando la ventaja a 5-0 con carreras de Schwarber y Raleigh.

El manager Benji Gil movió el bullpen y envió a Luis Gastelum, quien logró apagar el rally y estabilizar el juego. Más tarde, cuando México intentaba reaccionar, Bobby Witt Jr. realizó una espectacular jugada defensiva, atrapando una línea y completando el out en primera sobre Alejandro Kirk, una auténtica joya defensiva.

México encontró vida en la cuarta entrada con un jonrón solitario de Jarren Durán, que despertó la ofensiva nacional. Después, Joey Meneses, como bateador emergente, conectó un sencillo productor que permitió anotar a Jonathan Aranda, acercando la pizarra 5-2.

El bullpen mexicano respondió con buenas actuaciones, destacando Gerardo Reyes, quien ponchó a Byron Buxton para frenar una amenaza estadounidense. En el octavo inning, Durán volvió a aparecer con su segundo jonrón del partido, reduciendo la diferencia a dos carreras.

Sin embargo, la reacción no alcanzó. México no logró completar la remontada y terminó cayendo 5-3 ante Estados Unidos. Ahora, la novena dirigida por Benji Gil deberá enfrentarse a Italia en un partido decisivo para mantenerse con vida en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.