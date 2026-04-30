El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, exigió mayor presión para contener drogas y migración

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que México debe intensificar y acelerar las acciones de seguridad en la frontera, aunque reconoció avances del gobierno de Claudia Sheinbaum, en el marco de la cooperación bilateral.

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“México debe hacer más en la frontera y hacerlo con rapidez“, señaló Hegseth al referirse a las acciones contra el tráfico de drogas y el control migratorio, según reportes difundidos por medios nacionales.

El funcionario estadounidense reconoció que el gobierno mexicano ha tomado medidas recientes en materia de seguridad fronteriza, aunque consideró que los esfuerzos aún resultan insuficientes frente a las demandas de Estados Unidos en combate al narcotráfico.

Las declaraciones ocurren en un contexto de coordinación bilateral en seguridad, donde ambos países mantienen intercambio de información y operativos para contener el flujo de drogas sintéticas, en particular fentanilo, hacia territorio estadounidense.

“Reconocemos los avances del gobierno mexicano, pero se requiere mayor velocidad en la implementación de acciones“, sostuvo el secretario de Defensa al insistir en la necesidad de resultados más inmediatos.

La postura de Washington coloca presión sobre la estrategia de seguridad del gobierno mexicano en la frontera norte, donde se concentran los principales puntos de cruce de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

El señalamiento se produce mientras la administración de Sheinbaum mantiene una política de cooperación sin subordinación, con énfasis en el respeto a la soberanía y en la coordinación institucional con agencias estadounidenses.

El pronunciamiento de Hegseth anticipa un posible endurecimiento en las exigencias de Estados Unidos hacia México en materia de seguridad fronteriza, en un escenario marcado por el tráfico de drogas y la presión política interna en ese país.