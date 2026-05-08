El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión sobre los 53 consulados mexicanos en ese país, según CBS News

El Departamento de Estado de Estados Unidos abrió una revisión sobre los 53 consulados que México mantiene en territorio estadounidense, en un ajuste en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, analiza incluso posibles cierres de oficinas diplomáticas, según un reporte difundido por CBS News.

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México cuenta con la red consular más amplia en Estados Unidos, integrada por 53 oficinas además de la embajada en Washington. El alcance de la revisión estadounidense no se conoce hasta ahora y el gobierno mexicano aún no emite una posición oficial sobre el anuncio difundido por la cadena estadounidense.

La revisión ocurre en un contexto de tensión entre ambos gobiernos luego la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua y de las acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sectores vinculados al movimiento MAGA sostienen desde hace meses que los consulados mexicanos participan en actividades políticas dentro de Estados Unidos. El escritor conservador Peter Schweizer acusó al gobierno mexicano de impulsar organización política entre migrantes para influir en la vida pública estadounidense.

La cancillería rechazó esas acusaciones de Schweizer en ocasiones previas. La dependencia afirmó que la función de los consulados se limita a la atención de ciudadanos mexicanos y al fortalecimiento de vínculos económicos y culturales entre ambos países.

El reporte aparece mientras la relación bilateral atraviesa una etapa marcada por disputas sobre seguridad, migración y combate al narcotráfico. En semanas recientes, funcionarios estadounidenses intensificaron declaraciones sobre control fronterizo, operaciones contra cárteles y cooperación con México.

La revisión sobre consulados mexicanos aparece además en medio de la discusión electoral estadounidense rumbo a los comicios intermedios. Legisladores republicanos y figuras cercanas a Donald Trump endurecieron discursos sobre migración y presencia institucional extranjera en territorio estadounidense durante las últimas semanas.

Los consulados mexicanos concentran trámites migratorios, asesoría legal y protección a ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. La red atiende millones de servicios cada año y funciona como uno de los principales canales de contacto entre ambos gobiernos en materia comunitaria y fronteriza.