“Estamos acostumbrados a estos escenarios”; Turco Mohamed confía en remontada del Toluca

Alexis Vega señaló que no sienten presión de ganar la Concachampions pese a ser el Bicampeón de México

Toluca se enfrenta este miércoles al San Diego FC con la desventaja de 3-2 en el global, pero con dos goles de visitante que le ayudan mucho en su intención de alcanzar los cuartos de final de la Concachampions.

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Los choriceros solo necesitan ganar 1-0 para avanzar a la siguiente ronda, debido a los goles de visitante que ya trae en la bolsa. Ante ello, Antonio Mohamed, técnico escarlata y que se las sabe de todas, señaló que sus Diablos están acostumbrados a enfrentar este tipo de circunstancias.

“Es futbol, es una eliminatoria cerrada, estamos acostumbrados a estos escenarios; hace por ahí de un año y medio atrás, no estábamos tanto pero ahora sí lo estamos a este tipo de situaciones.

“No digo que vamos a estar cómodos, pero nos sentimos bien, estamos a gusto; tenemos la obligación de ganar en nuestra casa y para nosotros es un buen desafío. El equipo está preparado, sabemos cuál es el tipo de partido“, dijo este martes en la conferencia de prensa previa al cotejo.

El Turco es uno de los mejores entrenadores que ha pasado por el futbol mexicano, sabe cómo afrontar este tipo de partidos y, sobre todo, cómo asegurar un resultado muy favorable. Por ello, hasta dio las claves de cómo ganarle al San Diego y seguir adelante en este certamen.

“Las preocupaciones que tenemos son las que tomamos siempre de evitar transiciones (de balón) en este tipo de partidos, sabiendo que vamos a ser dueños de la pelota; darle mucho manejo al balón, tratar de cancelar al rival y como siempre hacemos, ser contundentes“, precisó.

Alexis Vega: “No existe presión pero es un objetivo del club”

Junto al estratega también estuvo la figura de este Toluca: Alexis Vega. El futbolista mexicano por fin volvió a la actividad hace ya algunos días, luego de que estuvo fuera bastante tiempo por la limpieza articular que le hicieron en la rodilla.

El futbolista choricero señaló que no sienten una presión de ganar este torneo, aunque reconoció que es un objetivo para la institución choricera, que busca trascender ahora a nivel internacional, tras conseguir el Bicampeonato en la Liga MX.

“No existe ninguna presión, tampoco no nos queremos comparar con lo que han sido los torneos pasados; estamos viviendo un nuevo presente, un cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos, estamos muy comprometidos. Este es un objetivo principal del club, de los jugadores, del cuerpo técnico y vamos a hacer todo para pelearlo.

“Tenemos un plantel muy vasto para competir en cualquier torneo y estamos contentos, enfocados en que será un gran día para nosotros”.

A su vez, el Capitán de los Diablos Rojos, habló de lo sucedido con su compañero de equipo y en Selección Mexicana, Marcel Ruiz, quien la semana pasada se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y quedó fuera del Mundial.

“Marcel es un chico muy querido, que se prepara al máximo diario; nos duele su baja porque venía viviendo un gran momento, muy cerca del Mundial. Pero todo pasa por algo.

“Tuvimos una charla con él en la que le dimos mucha fuerza, ánimos, que no va a estar solo en su recuperación, que tiene muchos compañeros que han tenido esa experiencia de esa lesión; algún consejo de la rodilla le podíamos brindar, es un chico muy fuerte de la cabeza, regresará lo más pronto posible, desearle una pronta recuperación y que aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos“.