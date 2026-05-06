Entre recreos, intercambios y monedas ahorradas, comenzó a llenar su primer cuadernillo con la ilusión de acercarse a sus ídolos como Hugo Sánchez y Pablo Larios

A los nueve años, en pleno Mundial de México 86, Alexis Levi descubrió una pasión que lo acompañaría durante décadas: coleccionar álbumes de futbol.

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Entre recreos, intercambios y monedas ahorradas, comenzó a llenar su primer cuadernillo con la ilusión de acercarse a sus ídolos como Hugo Sánchez y Pablo Larios.

Hoy, 40 años después, esa emoción persiste, aunque transformada por el paso del tiempo.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Una tradición que evoluciona

Con diez álbumes completos en su colección, Alexis se prepara para llenar el onceavo rumbo al Mundial de 2026. Si en la infancia los intercambios ocurrían en el salón de clases, ahora se trasladan a la oficina, donde compañeros de distintas edades se organizan para comprar cajas de estampas y compartir repetidas. La dinámica es distinta, pero el objetivo es el mismo: completar cada página.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

El costo de la nostalgia

A diferencia de sus primeros álbumes, cuyo costo era accesible, hoy completar uno implica una inversión considerable.

Tan solo el álbum del Mundial 2026 podría representar un gasto de entre 4 mil y 5 mil pesos, debido al número de selecciones y estampas.

En total, Alexis estima haber invertido cerca de 30 mil pesos en su colección a lo largo de los años.

Ídolos que marcaron época

La pasión de Alexis también está ligada a figuras que dejaron huella en el futbol. Además de Hugo Sánchez, recuerda a Jorge Campos, Rafa Márquez y Claudio Suárez como referentes nacionales.

A nivel internacional, nombres como Lothar Matthäus y Zinedine Zidane también forman parte de su memoria futbolera. Sin embargo, reconoce que hoy en día hay menos ídolos con el mismo impacto.

Un legado que se transmite

La historia parece repetirse. Su hija, también de nueve años, comienza a interesarse en los álbumes justo en la antesala de otro Mundial en México.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Aunque no es aficionada al futbol, la experiencia de abrir sobres y descubrir jugadores ha despertado su curiosidad. Además, la integración de versiones digitales mediante códigos QR ha acercado esta tradición a nuevas generaciones.

Sin embargo, a pesar de la cercanía del Mundial 2026, Alexis percibe un ambiente menos entusiasta que en otras ediciones. Factores como los costos, la inseguridad y las obras en infraestructura han mermado la euforia.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Considera que el ánimo podría cambiar si la selección mexicana logra buenos resultados, aunque prevé que el equipo alcance, como en ocasiones anteriores, solo las fases iniciales.

Para Alexis, llenar un álbum va más allá de completar estampas.

Es una actividad que fomenta la convivencia, revive recuerdos y fortalece vínculos familiares.

Hoy, compartir esta afición con su hija representa el mayor valor de una tradición que, como el futbol, se vive mejor en compañía.