“Estar en el Circuito de Madrid significa un gran logro personal: Juan Pablo Ibarra

El novillero mexicano y alumno de la Escuela de Tauromaquia de Colmenar Viejo, debuta con picadores este domingo en el Circuito de Madrid 2026

Estar en el Circuito del Madrid “significa un gran logro personal, ya que el poder llegar a certámenes de esta magnitud, representando a la escuela que me apoyó desde el inicio, es muy importante. Siento mucha responsabilidad y alegría”, expresó el oriundo de Tlaxcala ante uno de los compromisos más relevantes de su carrera.

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La clasificatoria de este domingo se compone de un mano a mano entre Sergio Rollón y Juan Pablo Ibarra. “La afronto con ilusión y responsabilidad, primeramente por ser mi debut con picadores y también porque será una etapa en la que quiero posicionarme como novillero puntero”, afirma el mexicano.

Lidiarán novillos de Antonio Ordóñez y Ginés Bartolomé. “He tenido la suerte de torear la ganadería de Ginés Bartolomé, donde pude disfrutar. Aunque más que esperar de los novillos, creo que es esperar de mí el poder entregarme y triunfar junto a las dos ganaderías”.

Estremera acoge esta clasificatoria matinal del Circuito de Madrid, una plaza que “está en una zona de grandes certámenes, por lo que espero un triunfo importante en este escenario para que tenga repercusión en esta zona”.

La preparación para el certamen se compone de “unos días en los que estoy mentalizándome para este gran compromiso y entrenando muy fuerte para poder aprovechar al 100% la oportunidad del domingo”, asegura el novillero. Este domingo 22 de marzo a las 12 pm se lidiarán novillos de Antonio Ordóñez y Ginés Bartolomé para Sergio Rollón, quien alternará con el mexicano.