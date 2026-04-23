Este verano torearé en Españ: Silveti

Diego Silveti está a punto de volver a torear en España, luego de 10 años de haber hecho su quinto paseíllo en la plaza de Las Ventas de Madrid, el 14 de mayo de 2016, cuando enfrentó un toro de Flor de Jara y otro de San Martín, en el noveno festejo de la Feria de San Isidro.

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“Este verano voy a torear en España. Haré una temporada breve con miras a 2027, pues buscaré regresar a plazas como Sevilla y Madrid. Ya hay pláticas avanzadas para que eso ocurra, es la intención. De hecho, mi tío Alejandro estuvo hace unas semanas en España precisamente trabajando en ello, y esa es la idea. Esperemos que se pueda cuajar”, comentó el torero de dinastía.

El diestro guanajuatense comentó que ya la afición lo conoce pues ha tenido la experiencia de vivir y torear en España, donde estuvo residiendo nueve años, habiéndose presentado en esas importantes plazas. “He toreado cinco veces en la Maestranza de Sevilla y ocho o nueve en Madrid, y creo que es un buen momento para volver. Dios quiera que se pueda dar”.

Como se sabe, con José María Garzón, quien fue su apoderado hace algunos años, y es el actual empresario de Sevilla y otras plazas relevantes, existe una buena amistad, por lo que podría abrirse la oportunidad que Diego ha estado deseando.

“Esto no es de relaciones, sino lo que tú puedas hacer en el ruedo. Con José María nos une una gran amistad, un gran cariño y el hecho de que esté ahora de empresario en Sevilla habla de su profesionalidad, de su capacidad, de su trabajo y de su esfuerzo. Desde luego que eso es un punto a mí favor, desde luego, pero también entiendo que, si tú no das motivos, tampoco puedes estar en ese tipo de plazas y en ese tipo de ferias.”

“La temporada va empezando y todavía quedan muchas cosas por anunciarse, como la Feria de Santander, por ejemplo (es una de las plazas que gestiona Garzón), así que habrá que esperar cómo avanza todo. Ojalá que, tanto en esa como en otras ferias del verano que son importantes en España, pueda ser”, afirmó.