Esthela Damián publica su renuncia a la Consejería Jurídica

Damián Peralta busca participar en el proceso interno de Morena rumbo a 2027. La dimisión será efectiva a fin de mes y abre un relevo en un área estratégica del gobierno federal

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián Peralta, publicó en sus redes sociales la carta de su renuncia que le entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum tras seis meses en funciones para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de 2027.

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“No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones. Tengo claros mis principios y seguiré abonando para que nuestro movimiento se mantenga unido en la tierra del sol”, escribió.

No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones.



Tengo claros mis principios y seguiré abonando para que nuestro movimiento se mantenga unido en la tierra del ☀️



Como lo anunció la Presidenta, @Claudiashein, presenté mi renuncia como Consejera Jurídica del… pic.twitter.com/aKwKc7whHJ — Esthela Damián (@esthela_damian) April 22, 2026

La salida ocurre en un área estratégica del gobierno federal encargada de la revisión legal de iniciativas y actos del Ejecutivo. Con este movimiento, la Consejería Jurídica registra su segundo cambio en el actual sexenio, de cara al proceso electoral de 2027.

“Como usted lo ha señalado en distintos momentos, quienes aspiren a participar en los procesos internos de Morena para la selección de candidaturas que habrán de renovarse en 2027, deben separarse de sus cargos públicos”, escribió Damián en la carta dirigida a la titular del Ejecutivo.

La funcionaria explicó que su decisión responde a su intención de competir por la candidatura al gobierno de Guerrero, entidad de la que es originaria. Indicó que su salida busca garantizar condiciones de equidad en la contienda interna del partido, conforme a criterios establecidos por la dirigencia.

“En congruencia con esa convicción, y siendo oriunda de Guerrero, estado al que me une un profundo amor y compromiso social, he decidido participar en dicho proceso”, sostuvo Damián al justificar el cierre de su ciclo en el servicio público federal.

En su mensaje, la todavía consejera también agradeció la designación en el gabinete. “Agradezco profundamente la confianza que usted ha depositado en mí para formar parte de su equipo”, expresó al referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La renuncia se suma al relevo previo en la Consejería Jurídica, luego de que Ernestina Godoy dejó el cargo para asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Tras la dimisión, la presidenta informó que invitó a Luisa María Alcalde a ocupar la Consejería Jurídica. La definición del relevo queda sujeta a la aceptación del cargo y al ajuste en la estructura del gabinete federal.