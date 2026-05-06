“Esto es un simulacro”: así sonó la alerta sísmica en 13 mil 998 altavoces del C5 en el Simulacro Nacional 2026

“Esto es un simulacro”, así lo anunciaron los teléfonos celulares y la alerta sísmica para llamar a la ciudadanía a participar en el Simulacro Nacional, realizado a casi 41 años del sismo del 19 de septiembre de 1985. LEE ADEMÁS: Selección Mexicana ‘amenaza’ a jugadores: podrían quedarse sin Mundial si no concentran El ejercicio contempló

“Esto es un simulacro”, así lo anunciaron los teléfonos celulares y la alerta sísmica para llamar a la ciudadanía a participar en el Simulacro Nacional, realizado a casi 41 años del sismo del 19 de septiembre de 1985.

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El ejercicio contempló la activación de 13 mil 998 altavoces del C5, además de su difusión en medios de comunicación y dispositivos móviles, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

La participación ciudadana incluyó el registro de inmuebles en la plataforma oficial; más de 24 mil 500 se inscribieron para participar y las autoridades previeron superar los 25 mil registros.

Como parte del simulacro, se desarrolló un escenario operativo en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, donde se ejecutaron acciones de atención interinstitucional.

Por lo anterior, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la población a sumarse a este ejercicio realizado en toda la capital.