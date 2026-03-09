“Estoy en deuda”; Malagón acepta que no está en su mejor nivel de cara al Mundial

El portero del América señaló que anhela volver a su mejor nivel, tanto con las Águilas como con la Selección Mexicana

Hace apenas unos meses, parecía que no había ninguna duda de que Luis Ángel Malagón iba a ser el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Sin embargo, conforme se ha acercado el certamen, eso ha quedado completamente en entredicho.

El nivel que ha mostrado en últimas presentaciones el arquero del América, aunado a temas extracancha que le habrían sucedido en su vida personal, han bajado el nivel del arquero, al grado de que Javier Aguirre ya no le ha dado chance de jugar en el arco mexicano y sí a Raúl Rangel de las Chivas.

De cara al juego de ida de octavos de Concachampions con el América ante Philadelphia Union, Luis Ángel Malagón reconoció que está en deuda tanto con el conjunto azulcrema, como también con la Selección Mexicana.

“Anhelo tanto volver a la versión que conocen, han pasado muchos factores (para bajar su nivel); la única forma es trabajar y trabajar. Quiero agradecer a todos los del club que siempre están ahí, alentando, ayudando; la vida así es, momentos de buenas y malas, el chiste es no dejar de creer, sabemos lo que significa este equipo.

Vamos hacia donde mismo, y agradecer a todos por confiar en mí, sabiendo que estoy en deuda, pero con el deseo de volver a esa mejor faceta y con Dios así va a ser”, dijo en conferencia de prensa.

Luis Ángel Malagón también habló de su suplencia ante Querétaro, partido en el que América regresó al triunfo en la Liga MX, pero en el cual jugó Rodolfo Cota. Si bien se dijo en un principio que era por esa baja de juego, la realidad es que el técnico André Jardine precisó que solo era por rotación del plantel.

Foto: Mexsport

“Jardine ha sido claro sobre la competencia”; Malagón tras suplencia en Querétaro

Además, el guardameta precisó en la previa ante Philadelphia Union que ellos tienen muy clara la competencia interna del equipo y que, más allá de lo que se diga fuera del club, lo importante es que puertas para adentro se entiendan claramente las decisiones del entrenador.

“La competencia ha sido muy sana desde el día uno que llegué a esta institución, con todos; el Profe ha sido muy claro con nosotros de que la competencia siempre va a estar, habiendo tantos partidos de por medio, mis compañeros están listos. Fuera de nuestro entorno se dicen cosas, pero nosotros dentro sabemos cómo está la situación, felicitar a Rodo (Cota) por su actuación y vamos con todo”.

Por último, Luis Ángel Malagón habló del gran objetivo que tienen de al fin ganar esta Concachampions, torneo que se les ha negado en los últimos años, y él en particular, de volver a lo que alguna vez fue: el portero número uno de México, sobre todo porque el Mundial está cada vez más cerca.

“(Estoy) en busca de volver a mi mejor versión, agradecido de la confianza del Profe, mis compañeros y del entorno de América, sabiendo la responsabilidad de este torneo. Llevamos años sin conseguirlo, pero tenemos esa hambre de lograrlo; con base en el trabajo, deseo y amor, vamos a trabajar para poder obtener un título más”.