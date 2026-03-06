Estrategia de seguridad en Jalisco logra baja en homicidios y delitos de alto impacto

Operativos del Gabinete de Seguridad, coordinación con autoridades de Jalisco y el trabajo de las Mesas de Paz permitieron detenciones, decomisos de armas y drogas, además de una reducción en homicidios y extorsiones

Autoridades federales y estatales reportaron detenciones, aseguramiento de armas y droga, así como una reducción sostenida de homicidios y extorsiones en Jalisco, resultado de operativos coordinados, acciones sociales y el trabajo de las Mesas de Paz en la entidad.

Durante la conferencia matutina desde Zapopan, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el trabajo coordinado con autoridades de Jalisco permitió identificar zonas de operación de grupos criminales, centros logísticos y redes de apoyo que sostenían actividades delictivas en distintas regiones del estado.

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y febrero de 2026, las fuerzas federales y estatales detuvieron a 890 personas vinculadas con delitos de alto impacto, aseguraron 626 armas de fuego y decomisaron más de 10 mil kilogramos de drogas, incluidas miles de pastillas de fentanilo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que estas acciones incluyeron operativos focalizados contra generadores de violencia, así como el desmantelamiento de tres laboratorios y centros de concentración utilizados para la producción de drogas sintéticas en la entidad.

Las operaciones también permitieron la incautación de más de 145 mil cartuchos, lo que, de acuerdo con el funcionario, representó un golpe a la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales que operan en Jalisco y otros estados del país.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el gobierno federal en 2025, derivó en la detención de 44 personas y en la apertura de 257 carpetas de investigación, lo que contribuyó a una reducción de 26.8 por ciento en la extorsión en Jalisco.

Entre los casos destacados se encuentra el aseguramiento de un centro telefónico utilizado para extorsionar a empresarios en Guadalajara, donde fueron detenidas 20 personas, así como la captura de presuntos integrantes de grupos criminales dedicados a extorsión, homicidio y robo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó indicadores que reflejan una disminución sostenida en los delitos de alto impacto y en el promedio diario de homicidios dolosos en el estado.

De acuerdo con el reporte, el promedio diario de homicidios dolosos descendió 47 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 víctimas por día, con lo que enero de 2026 registró la cifra más baja de los últimos 11 años.

Los datos también mostraron que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 25 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 41.93 a 31.56 casos diarios, lo que convirtió a enero de 2026 en el mes con menor incidencia de los últimos 17 meses.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las Mesas de Paz sesionaron en 15 regiones de Jalisco y generaron 183 acuerdos para fortalecer la atención a las causas de la violencia en distintas comunidades del estado.

Las autoridades organizaron 278 Jornadas por la Paz con la participación de más de 110 mil personas, en actividades comunitarias como ferias deportivas, recuperación de espacios públicos, talleres de prevención y difusión de programas sociales.

El gobierno federal concentró acciones prioritarias en municipios como Tlajomulco y Tlaquepaque, donde se desplegaron operativos sociales y de proximidad, con visitas casa por casa, instalación de comités comunitarios y la prestación de miles de servicios y trámites.