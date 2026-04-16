Estrategia federal busca contener impacto de la inflación

El gobierno federal informó que la inflación de 4.6 por ciento en marzo de 2026 se mantiene dentro de rangos históricos

Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atribuyó el repunte de la inflación a factores temporales del sector agrícola, y aseguró que el indicador se mantiene contenido y sin desbordamientos que afecten el consumo.

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La inflación en México alcanzó 4.6 por ciento en marzo de 2026, de acuerdo con el INEGI, manteniéndose dentro de parámetros históricos.

El rango óptimo del Banco de México es de 3% ±1 punto, por lo que niveles cercanos a 4% representan impactos moderados. El comportamiento actual se mantiene en línea con episodios previos.

Históricamente, México ha enfrentado niveles más altos de inflación, como más de 160% en los años 80, 6.5% en 2008, 6.8% en 2017 y repuntes en 2022 por la guerra en Ucrania.

El incremento reciente se explica por alzas en productos agrícolas como jitomate, papa y cebolla, afectadas por eventos climáticos, mientras que bajaron precios de huevo, carne y gas doméstico.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló una estrategia basada en estímulos fiscales a combustibles, acuerdos con productores y control de precios. La gasolina se mantiene por debajo de 24 pesos y el diésel cerca de 28 pesos.

México se ubica entre los países con menor costo de combustible, lo que ayuda a contener presiones inflacionarias en transporte y logística.

La Profeco, encabezada por César Iván Escalante Ruiz, reportó que la tortilla promedia 24.27 pesos por kilo, sin variaciones relevantes, lo que refleja estabilidad en productos básicos.

El programa PACIC mantiene una canasta básica en 844 pesos, por debajo del objetivo de 910, mientras que la Profeco intensifica operativos para vigilar precios en gasolineras y comercios.