Descubre los estrenos de Netflix en abril 2026: series, películas y documentales imperdibles que llegan este mes a la plataforma

Con la llegada de abril, también se acerca el Mes de las Niñas y los Niños, y Netflix promete un catálogo lleno de estrenos para disfrutar durante las vacaciones de Semana Santa y las celebraciones previas al 30 de abril.

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Entre los lanzamientos más esperados se encuentra “Ápex”, una historia de supervivencia donde una mujer queda atrapada en un juego mortal con un asesino en la naturaleza. Este filme ha generado gran expectativa entre los usuarios de la plataforma.

Películas que llegan a Netflix en abril 2026

Para los usuarios de Netflix, el mes de abril de 2026 llegará con un amplio catálogo de películas que promete satisfacer todos los gustos. Desde historias emotivas hasta producciones cargadas de acción, la plataforma refuerza su oferta con contenidos ideales para disfrutar durante toda la temporada.

“El último gigante” (01 de abril de 2026)

Un guía turístico se reencuentra con su padre ausente, obligándolos a enfrentar viejas heridas y tomar una decisión que cambiará su futuro.

“Comer, rezar, ladrar” (1 de abril)

Los dueños de cinco perros buscan ayuda de un maestro en las montañas, pero pronto descubren que quienes necesitan aprender no son precisamente sus mascotas.

“Ni idea” (9 de abril)

Cher, la popular chica de Beverly Hills, intenta mejorar la vida de otros mientras lidia con sus propios problemas amorosos.

“Embestida” (10 de abril)

Tras un huracán devastador, un pueblo lucha por sobrevivir en medio de una inundación infestada de tiburones.

“Compañeras de cuarto” (17 de abril)

Una universitaria descubre que convivir con la chica “perfecta” puede convertirse en una batalla inesperada.

“El club de la pelea” (19 de abril)

Un hombre desencantado forma una sociedad secreta con Tyler Durden, desatando una espiral de violencia y cuestionamientos existenciales.

“Me llamo Agneta” (29 de abril de 2026)

Tras perder su empleo, Agneta inicia una nueva vida como cuidadora en Provenza, encontrando una oportunidad para reinventarse.

Series que llegan a Netflix en abril 2026

Los fanáticos de Stranger Things aún sienten el impacto del final de la serie en diciembre de 2025, sin embargo, la historia del universo de Hawkins todavía no ha terminado. Netflix prepara una nueva propuesta que expandirá este universo con contenido adicional.

“Amor en el espectro: Temporada 4” (1 de abril)

Un emotivo documental que sigue a personas solteras dentro del espectro autista en su búsqueda del amor verdadero.

“Besos, Kitty: Temporada 3” (2 de abril)

Kitty enfrenta un último año escolar lleno de decisiones importantes, secretos y complicaciones en su vida amorosa.

“Sabuesos: Temporada 2” (3 de abril)

Dos jóvenes boxeadores se ven atrapados en un conflicto peligroso cuando un sindicato de boxeo ilegal amenaza sus vidas y las de sus seres queridos.

“Diente de león” (16 de abril)

Tetsuo y Misaki trabajan en una agencia del más allá ayudando a las almas a encontrar la paz de formas poco convencionales.

“Santita” (22 de abril)

Tras un accidente que cambia su vida, Santita se reencuentra con su pasado cuando su antiguo amor regresa con una petición que la obligará a tomar decisiones difíciles.

“Una nueva jugada: Temporada 2” (23 de abril)

Isla debe liderar a su equipo en medio del caos deportivo y las tensiones internas rumbo al campeonato.

“Hombre en llamas” (30 de abril)

Basada en los libros de A.J. Quinnell, sigue la historia de John Creasy, un exmercenario de élite que enfrenta situaciones extremas para sobrevivir.

Eventos especiales y documentales en Netflix – abril 2026

Finalmente, la plataforma de Netflix también presenta una amplia biblioteca de eventos en vivo y documentales que prometen fascinar a los usuarios durante abril de 2026.

Entre las propuestas destacadas se incluyen contenidos con diversas temáticas, desde historias reales hasta producciones especiales, todos con fechas oficiales de estreno a lo largo del mes.

“La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson” (3 de abril)

Un documental que explora los hechos detrás de un caso que conmocionó al mundo del deporte.

“Confía en mí: El falso profeta” (8 de abril)

Historia centrada en la investigación de un líder religioso acusado de engaños y manipulación.

“Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov” (11 de abril)

Evento especial de boxeo que enfrenta a dos de los pesos pesados más esperados del momento.

“Ronaldinho” (16 de abril)

Producción dedicada a la vida y carrera de la leyenda del fútbol brasileño Ronaldinho, mostrando su impacto dentro y fuera de la cancha.

“Una historia de gorilas contada por David Attenborough” (17 de abril)

Documental narrado por David Attenborough que explora la vida y comportamiento de los gorilas en su hábitat natural.

“WWE WrestleMania 42” (18 y 19 de abril)

El evento más importante de la lucha libre de WWE regresa con dos noches llenas de acción.

“Supernova: Genesis” (26 de abril)

Producción especial que promete una experiencia visual centrada en fenómenos cósmicos y ciencia.

“¿Debería casarme con un asesino?” (29 de abril)

Documental que aborda una historia de crimen, relaciones y decisiones extremas dentro de una investigación real.