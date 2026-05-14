Las acusaciones lo señalan por su presunta participación en tráfico internacional de drogas y operaciones de lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por autoridades estadounidenses como presunto integrante de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. La acusación lo vincula con tráfico internacional de drogas y operaciones de lavado de dinero.

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La imputación sostiene que Flores Silva participó en la distribución de metanfetamina y cocaína con destino al mercado estadounidense, además de encabezar una red para movilizar recursos financieros derivados de esas operaciones ilícitas. La acusación forma parte de la estrategia de Washington para perseguir no sólo a operadores armados, sino también a estructuras de suministro y financiamiento del CJNG.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la acusación busca responsabilizar a Flores Silva por conspiración para distribuir sustancias controladas y por blanqueo de capitales. La fiscalía estadounidense sostiene que estas actividades fortalecieron la capacidad operativa del grupo criminal. Hasta ahora no se ha informado sobre una detención vinculada con esta nueva acción judicial.

El CJNG es una de las organizaciones criminales que Estados Unidos ha colocado entre sus principales objetivos por su papel en el tráfico de drogas sintéticas, en especial fentanilo y metanfetamina. La ofensiva judicial contra sus cuadros directivos ha escalado en los últimos años con sanciones, acusaciones penales y acciones coordinadas con agencias internacionales.

La ampliación de cargos incrementa la presión legal sobre Flores Silva y refuerza el cerco contra la estructura de mando del CJNG. Si el proceso avanza y deriva en captura o extradición, el caso podría impactar la operación del grupo y su red financiera, en un momento de endurecimiento de la política estadounidense contra cárteles mexicanos.

La acusación contra “El Jardinero” se suma a la ofensiva de Washington contra operadores del CJNG vinculados con el tráfico de drogas sintéticas, en especial metanfetamina. Autoridades estadounidenses sostienen que el grupo mantiene capacidad para mover cargamentos a gran escala y operar esquemas de lavado para ocultar ganancias ilícitas. El caso también refleja la prioridad de EU de golpear mandos con capacidad de relevo dentro de organizaciones criminales mexicanas.

La imputación contra Flores Silva llega en un contexto de cooperación reforzada entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos para contener el flujo de narcóticos hacia la frontera norte. El expediente también busca desarticular redes de suministro, transporte y financiamiento que permiten al CJNG sostener su expansión operativa dentro y fuera de territorio mexicano.