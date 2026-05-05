El documento, publicado este lunes, establece que la relación bilateral en seguridad se evaluará con indicadores concretos en el corto y mediano plazo

El gobierno de Estados Unidos condicionó la cooperación en materia de combate al narcotráfico con México a resultados verificables como detenciones y extradiciones de líderes criminales, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 publicada por la Casa Blanca. El documento, publicado este lunes, establece que la relación bilateral en seguridad se medirá con indicadores concretos y evaluables en el corto y mediano plazo.

LEE ADEMÁS: García Harfuch descarta vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa

La estrategia fija como prioridad una cooperación operativa basada en inteligencia compartida, seguridad fronteriza y acciones coordinadas entre agencias. El planteamiento incluye el seguimiento de resultados mediante sistemas de datos que permitan medir el impacto de las políticas antidrogas, así como la evolución de las estructuras criminales y las rutas de tráfico.

El enfoque incorpora metas cuantificables en materia de salud pública, como el incremento en el acceso a tratamiento para personas con trastornos por consumo de sustancias, con objetivos específicos para 2026 y 2029. El documento señala que el acceso a tratamiento debe aumentar a partir de una línea base nacional, con mecanismos de evaluación periódica para verificar avances.

Autoridades estadounidenses han indicado que la cooperación internacional en materia de seguridad debe traducirse en acciones concretas contra organizaciones delictivas. En ese contexto, instancias de ese país solicitaron la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve implicados, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La estrategia también plantea la integración de bases de información entre agencias federales como la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras instancias de seguridad, con el objetivo de fortalecer la detección de tráfico de drogas y armas. Estos sistemas buscan concentrar datos sobre decomisos, rutas de traslado y redes criminales para orientar decisiones operativas.

El documento mantiene un esquema que combina acciones de seguridad con políticas de prevención y tratamiento. La Casa Blanca señala que la reducción del consumo requiere intervención en comunidades, programas educativos y participación institucional en distintos niveles de gobierno, sin dejar de lado la persecución de delitos vinculados al narcotráfico.

La publicación de la estrategia ocurre en un momento de revisión de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. La exigencia de resultados medibles introduce un criterio de evaluación permanente sobre el desempeño de las acciones conjuntas, con énfasis en la captura de objetivos prioritarios y en la interrupción de cadenas de suministro ilícitas.

El planteamiento establece que la cooperación no se limitará a intercambio de información, sino que deberá reflejarse en resultados tangibles en territorio. Esto incluye detenciones, aseguramientos y procesos de extradición que permitan avanzar en el desmantelamiento de organizaciones criminales con operación transnacional.