EU modifica orden y permite pagos para liquidar CIBanco

El Departamento del Tesoro modificó la orden contra CIBanco para permitir transferencias necesarias en su proceso de liquidación, tras identificarlo como institución vinculada al lavado de dinero ligado al tráfico de opioides

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, modificó la orden que prohíbe transferencias vinculadas a CIBanco para permitir operaciones necesarias en su proceso de liquidación, bajo supervisión del gobierno mexicano.

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La resolución ajusta la orden emitida en junio de 2025, en la que la autoridad estadounidense identificó a CIBanco como institución financiera de preocupación primaria en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides. La medida original bloqueó ciertas transacciones desde o hacia el banco.

El documento establece que las instituciones financieras cubiertas siguen impedidas de procesar transferencias relacionadas con CIBanco. Sin embargo, introduce una excepción para operaciones necesarias en la liquidación del banco, siempre que el liquidador designado por el gobierno de México lo determine.

El Tesoro señala que la modificación responde a la intervención del gobierno mexicano en las operaciones del banco, incluyendo la toma de control administrativo y la supervisión de la venta de activos, con el objetivo de evitar riesgos al sistema financiero.

La autoridad estadounidense detalló que la excepción aplica únicamente a transacciones indispensables para concluir el proceso de disolución, y que deben cumplir con la legislación vigente.

El ajuste entrará en vigor con su publicación en el Registro Federal, manteniendo sin cambios el resto de las restricciones impuestas en 2025, incluidas las vinculadas a operaciones asociadas con organizaciones de tráfico de drogas.