EU reporta 93 arrestos de presuntos integrantes de ocho grupos criminales

El recuento incluyó a presuntos miembros del Tren de Aragua, cárteles mexicanos, MS-13, Sureños y Los Choneros

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un mensaje en el que atribuyó a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) un total de 93 arrestos de presuntos integrantes de ocho organizaciones criminales, clasificadas por Washington como terroristas extranjeras, durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump.

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Según el reporte del Departamento de Justicia, la mayor cifra corresponde al Tren de Aragua con 45 detenidos, seguido por 15 miembros de los Sureños, 11 del Cártel de Sinaloa, 11 de La Nueva Familia Michoacana, 4 de Los Choneros, 3 de la Mara Salvatrucha (MS-13), 3 del Cártel Jalisco Nueva Generación y 1 del Cártel del Noreste.

El mensaje retomó la política de seguridad de la administración republicana, que en febrero de 2025 designó al Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa y otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, con el objetivo de reforzar sanciones, restricciones financieras y acciones judiciales.

En el primer año de la histórica segunda administración de @POTUS, @ATFHQ ha arrestado a los siguientes miembros de organizaciones terroristas extranjeras designadas:



✅ 45 miembros de Tren de Aragua (TdA) (Venezuela)

✅ 15 miembros de los Sureños (mexicanos, originados en Los… https://t.co/eUwRME4lvd — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 7, 2026

Esta clasificación abrió una etapa de mayor presión legal y política contra estructuras criminales en América Latina, aunque también generó alertas por su impacto en la relación con México, la migración y el alcance extraterritorial de las medidas de Washington.

Datos oficiales ubican a estos grupos dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras formalizada en 2025, con el objetivo de ampliar herramientas para su persecución, congelamiento de activos y sanciones financieras.

El reporte se difundió en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos, centrada en clasificar al crimen organizado como amenaza terrorista, lo que reconfigura el enfoque jurídico y operativo contra estas estructuras.

Autoridades estadounidenses afirmaron que estas acciones buscan debilitar redes criminales y financieras, además de fortalecer la cooperación internacional en seguridad y justicia.

El balance refleja una estrategia que combina operativos policiales, inteligencia financiera y presión diplomática, en un escenario donde la designación de cárteles como terroristas mantiene implicaciones directas en la relación bilateral con México y la seguridad regional.