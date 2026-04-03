EU rescata a uno de los dos tripulantes del caza derribado por Irán, según CNN

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EE.UU. e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero

Nueva York.- Las fuerzas estadounidenses rescataron este viernes a uno de los dos tripulantes del caza de Estados Unidos derribado horas antes en Irán, según explicaron tres personas cercanas al asunto a la cadena CNN.

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Funcionarios de EE.UU. y medios afines a Teherán informaron previamente de que Irán había derribado un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio.

Poco después de iniciar una misión para rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo, Washington consiguió recuperar al menos a uno de ellos, que está vivo y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos de las fuentes a la cadena estadounidense.

Sin embargo, no está clara la situación del otro tripulante, aunque las operaciones de búsqueda siguen en marcha, indicaron a Axios un funcionario israelí y una segunda fuente con conocimiento de la situación.

El incidente con el avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, según ‘The Washington Post’, habría tenido lugar al sur de la república islámica.

BREAKING: One of the U.S. crew members from the downed F-15E jet in Iran has been rescued, according to CBS News.



The search and rescue mission is still ongoing.



"One crew member from the U.S. F-15E fighter jet downed over Iran was rescued by American forces, two U.S. officials… pic.twitter.com/MLBnzONZr7 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 3, 2026

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EE.UU. e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero y tras la escalada de Teherán a países vecinos en respuesta.

Los otros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados.

El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacarle “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas.

Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz. EFE