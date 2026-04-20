EU restringe visas a 75 familiares y socios del Cártel de Sinaloa

La medida busca frenar redes de apoyo al narcotráfico y se suma a sanciones económicas vigentes desde 2025

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la medida incluye a familiares, socios personales y actores comerciales cercanos a integrantes de la organización criminal.

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Rubio señaló que la decisión busca impedir el ingreso de estas personas a territorio estadounidense. Indicó que la acción forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para combatir a las organizaciones del narcotráfico. Añadió que las restricciones también buscan inhibir la colaboración con estas redes.

“El Cártel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente designó como un arma de destrucción masiva“, afirmó el funcionario en el comunicado. Sostuvo que impedir la entrada a familiares y asociados cercanos constituye una medida de presión para limitar las operaciones del grupo delictivo.

El Departamento de Estado confirmó las restricciones de visa, pero mantuvo en reserva la identidad de las 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Este tipo de sanciones migratorias no exige divulgar nombres, ya que se basa en información de inteligencia protegida.

The Trump Administration continues to make our nation and region safer and stronger. Today, I’m taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are family members or close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. @StateDept… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 20, 2026

A diferencia de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —que sí publica listas como la OFAC—, las restricciones de visa suelen ser confidenciales. El objetivo consiste en impedir el ingreso sin alertar ni exponer líneas de investigación.

Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha difundado identidades ni detalles individuales de los sancionados. Si aparecen nombres, suelen surgir en procesos judiciales, filtraciones o designaciones financieras posteriores.

Las restricciones de visa operan como herramienta silenciosa. Buscan bloquear movilidad y presionar redes familiares o empresariales sin exponer objetivos. Por eso, la probabilidad de que los nombres se hagan públicos es baja.

La acción se enmarca en la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista internacional, emitida el 20 de febrero de 2025. En esa misma fecha, el Gobierno estadounidense incluyó a otros grupos criminales de México y América Latina en la misma categoría para ampliar el alcance de sanciones.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Estados Unidos ha aplicado sanciones económicas a través del Departamento del Tesoro. Estas medidas buscan bloquear bienes, operaciones financieras y empresas vinculadas al narcotráfico, en una estrategia que combina acciones migratorias y financieras.

La medida anunciada por el Departamento de Estado se apoya en disposiciones que permiten restringir el ingreso a personas extranjeras vinculadas con actividades ilícitas. Estas herramientas se utilizan de forma discrecional y forman parte de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que la acción se coordina con otras dependencias del gobierno federal. Señaló que existe colaboración con instancias encargadas de inteligencia financiera y seguridad para identificar redes vinculadas al narcotráfico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado sanciones paralelas contra empresas y personas relacionadas con actividades ilícitas. Estas sanciones incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.

Autoridades estadounidenses han señalado que el Cártel de Sinaloa mantiene presencia en diversas regiones y participa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La estrategia busca afectar su capacidad de operación mediante restricciones que impactan su red de apoyo.