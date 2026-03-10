Evacuación de mexicanos crece a mil nueve por guerra entre Estados Unidos e Irán

Mil nueve mexicanos abandonaron distintos países de Medio Oriente ante las restricciones aéreas derivadas del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, mediante un operativo coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que el retorno se efectuó con traslados terrestres hacia países vecinos donde los aeropuertos mantienen operaciones, lo que permite que los connacionales tomen vuelos comerciales de regreso a territorio mexicano.

El reporte señaló que la mayoría de los desplazamientos se dirigieron hacia Turquía, país que mantiene abierto su espacio aéreo y funciona como punto de salida para ciudadanos extranjeros que buscan abandonar la región.

Datos de la Cancillería indicaron que las personas evacuadas se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar, países que registran restricciones aéreas o condiciones de seguridad alteradas por la escalada militar.

La Cancillería también confirmó que la embajada de México en Irán trasladó temporalmente sus operaciones a Azerbaiyán con apoyo de la representación diplomática en Bakú, debido a las condiciones de seguridad en territorio iraní.

Sheinbaum también descartó que el país haya detectado el ingreso de ciudadanos iraníes como refugiados por este conflicto, más allá del retorno de mexicanos que residían o se encontraban temporalmente en Medio Oriente.

Durante la conferencia, la mandataria se refirió además a las repercusiones económicas internacionales del conflicto, especialmente en el mercado energético.

El precio del petróleo superó los 110 dólares por barril durante los primeros días de la escalada militar, casi el doble del nivel registrado meses atrás, situación que provocó incertidumbre en los mercados globales.

La presidenta explicó que posteriormente el precio disminuyó luego del anuncio de que varios países liberarían reservas estratégicas de petróleo y tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien consideró que la escalada podría ser breve.

A pesar de ese descenso en los precios, la mandataria afirmó que el escenario internacional continúa bajo observación debido a los efectos que un conflicto prolongado podría generar en la economía mundial.

“Lo mejor sería que llegáramos a la paz lo antes posible, no solo por lo económico, sino por las vidas”, afirmó la presidenta al referirse a la situación en Medio Oriente.

La Cancillería reiteró la recomendación oficial para que ciudadanos mexicanos eviten viajar a la región mientras persistan las tensiones militares y las restricciones en el espacio aéreo.