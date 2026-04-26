Evacúan a Donald Trump tras presunto atentado durante cena de corresponsales

Donald Trump fue evacuado de la cena de corresponsales tras un presunto atentado. Autoridades activaron protocolos de seguridad en el evento

Un incidente de seguridad encendió las alertas durante una cena con periodistas en la que se encontraba el presidente Donald Trump, luego de que se escucharan fuertes estallidos en las inmediaciones del evento. La situación generó momentos de tensión entre los asistentes.

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Evacuación preventiva tras los estallidos

De acuerdo con reportes preliminares, los sonidos provocaron alarma inmediata, lo que llevó a una evacuación preventiva del lugar como parte de los protocolos de seguridad. Hasta ahora, no se ha determinado el origen de los estallidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre lo ocurrido.

El incidente ocurrió durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Este evento reúne a periodistas que cubren la presidencia y es considerado uno de los encuentros más relevantes del ámbito político y mediático en Estados Unidos.

Regreso de Trump a la cena anual

La asistencia de Trump llamó la atención, ya que durante su mandato había boicoteado este evento en años anteriores. En esta edición, el programa también incluía la participación del mentalista Oz Pearlman como parte del entretenimiento.

Hasta el momento, no se han confirmado personas lesionadas ni detenciones, y las autoridades no han ofrecido detalles concretos sobre lo sucedido. Dado el alto nivel de seguridad en eventos donde participa el presidente, se espera que en las próximas horas se brinde información oficial más precisa.