Evalúa Sheinbaum viajar a Brasil para fortalecer agenda bilateral

La presidenta se reuniría antes de junio con Luiz Inácio Lula da Silva, tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios

Al comentar que considera viajar a Brasil en las próximas semanas para reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva luego de una conversación telefónica, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ambos mandatarios revisaron el avance de proyectos conjuntos en materia económica, científica y educativa.

Explicó que el presidente brasileño la ha invitado en varias ocasiones a visitar su país y que, tras esa insistencia, existe la posibilidad de concretar el encuentro. “Es muy probable que vaya a Brasil, lo que le comenté es que sería bueno que fuera para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando durante varios meses”, expresó.

Sheinbaum señaló que el eventual viaje tendría que efectuarse antes de junio, debido a que Brasil iniciará su proceso electoral en ese periodo y consideró conveniente evitar una visita oficial en medio de la jornada política interna del país sudamericano.

La conversación entre ambos jefes de Estado también contó con la participación del secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y del jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, quienes han dado seguimiento a los acuerdos bilaterales.

En redes sociales, la mandataria mexicana destacó la importancia del diálogo entre los dos gobiernos y reiteró el interés de México por ampliar la cooperación con Brasil en sectores estratégicos vinculados con el desarrollo económico y la innovación científica.

De acuerdo con Sheinbaum, el vínculo entre ambas naciones se ha fortalecido desde el inicio de su administración, cuando Lula da Silva asistió a su toma de posesión y posteriormente envió delegaciones gubernamentales y empresariales para explorar proyectos de cooperación.

Recordó que el vicepresidente brasileño visitó México acompañado de un grupo de empresarios que sostuvo reuniones con representantes del sector privado mexicano para analizar áreas de complementariedad entre ambas economías.

La estrategia, explicó, no se centra en la firma de tratados de libre comercio, sino en identificar sectores productivos donde ambos países puedan colaborar sin afectar a sus industrias nacionales.

Entre los temas que han concentrado el diálogo bilateral destacó el desarrollo de proyectos relacionados con el etanol, así como otras áreas de interés económico y tecnológico para ambas naciones.

El presidente brasileño también planteó la posibilidad de organizar un encuentro empresarial entre compañías mexicanas y brasileñas con el objetivo de ampliar la cooperación industrial y explorar nuevas oportunidades de inversión.