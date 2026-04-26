Mayo es uno de esos meses en los que el cielo comienza a volverse realmente interesante. Las noches son más agradables, el clima permite estar al aire libre y, además, se concentran varios eventos astronómicos que vale la pena seguir. No es necesario ser experto ni tener telescopio: basta con saber qué días mirar y hacia dónde.

LEE ADEMÁS: Feria Tecámac 2026: lista de artistas y conciertos gratis que no te puedes perder en Edomex

Durante mayo de 2026 se podrán observar fases de la Luna muy marcadas, una lluvia de estrellas reconocida, algunos planetas visibles a simple vista y ciertas conjunciones interesantes.No se trata de fenómenos extremadamente raros, pero sí de suficientes eventos como para hacer que el cielo sea protagonista del mes.

1 de mayo: luna llena para comenzar el mes

El mes inicia con una luna llena muy visible, que iluminará el cielo desde el primer día. Este tipo de fase siempre transforma la noche, creando paisajes brillantes aunque reduciendo la visibilidad de estrellas más débiles. Es ideal para paseos nocturnos, aunque no tanto para observar el cielo profundo.

5 y 6 de mayo: lluvia de meteoros Eta Acuáridas

Uno de los eventos más esperados es la lluvia de estrellas Eta Acuáridas, visible durante las madrugadas del 5 y 6 de mayo. Aunque no es la más intensa del año, sí puede ofrecer varias estrellas fugaces por hora si las condiciones son buenas. El mejor consejo es buscar un cielo oscuro, mirar hacia el este y tener paciencia.

8 de mayo: cuarto menguante y cielos más oscuros

El cuarto menguante trae una ventaja importante: el cielo se oscurece más durante la noche. Esto permite ver mejor estrellas, constelaciones e incluso la Vía Láctea en zonas alejadas de la ciudad. También es un buen momento para observar la Luna con binoculares, ya que los cráteres se distinguen con mayor detalle.

15 de mayo: luna nueva, el mejor cielo del mes

La luna nueva del 15 de mayo es el punto más favorable del mes para la observación astronómica. Sin la luz lunar, el cielo se vuelve mucho más oscuro, lo que permite ver más estrellas, constelaciones completas e incluso la Vía Láctea. Es el mejor momento para salir a zonas rurales y disfrutar del cielo profundo.

22 de mayo: cuarto creciente y detalle lunar

El cuarto creciente marca el regreso progresivo de la luz lunar. Aunque no es ideal para ver estrellas débiles, sí es una fase excelente para observar la superficie de la Luna, ya que la iluminación lateral resalta montañas y cráteres. Es una etapa muy apreciada por quienes usan telescopio o binoculares.

31 de mayo: luna llena y la llamada “Luna azul”

El mes cierra con otra luna llena, que además será una Luna azul, término que se usa cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes. No cambia de color ni de tamaño, pero sí destaca por su rareza. Es un cierre especial para un mes especialmente activo en el cielo.

Planetas visibles y consejos para observar el cielo

Durante mayo de 2026 se podrán ver varios planetas: Venus al atardecer o amanecer, Marte con su tono rojizo y Saturno en la segunda mitad del mes.

Para disfrutar mejor del cielo, lo ideal es evitar la contaminación lumínica, dejar que la vista se adapte a la oscuridad durante unos 15-20 minutos y usar aplicaciones de astronomía. Sobre todo, la clave es la paciencia: a veces lo mejor del cielo aparece cuando se observa sin prisa.