Evidencia derrame en el Golfo de México incapacidad del gobierno: PAN

En medio de versiones contradictorias, las familias de cientos de miles de personas están siendo afectadas

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el derrame de millones de litros de combustible en el Golfo de México evidenció la incapacidad de respuesta del gobierno federal y de los gobiernos estatales, por lo que exigió medidas inmediatas para atender el daño ambiental y socioeconómico que afecta a comunidades pesqueras y al sector turístico.

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Señaló que el derrame de hidrocarburos ya afecta a los 4 estados con litoral en el Golfo de México, y acusó que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han mostrado una falta de respuesta ante la emergencia ambiental.

“La reacción del gobierno federal de Morena ha sido contradictoria, sin una explicación clara de las causas y con intentos de minimizar la magnitud de la crisis”, sentenció.

Además, señaló que dependencias como Pemex, Semarnat y Cofepris sostienen que la situación está bajo control, pese a que organizaciones no gubernamentales han documentado afectaciones persistentes y contradicciones con la versión oficial de “playas limpias”.

Romero Herrera advirtió que este tipo de desastres han sido constantes desde 2021, y recordó el incidente en la Refinería Dos Bocas, señalando la falta de un protocolo claro de mitigación y de inversión en prevención ambiental.

El dirigente panista subrayó que la crisis ocurre en un momento crítico por el periodo de anidación de tortugas marinas y la temporada vacacional de Semana Santa, lo que agrava el impacto en las familias que dependen de la pesca y el turismo, quienes han recibido apoyos insuficientes.

“Este no es solamente un derrame, es la prueba de que no hay crisis ambiental más peligrosa que un gobierno que miente”, sentenció, al insistir en que el PAN seguirá exigiendo una declaratoria de emergencia ambiental, atención a comunidades y sanciones a los responsables.