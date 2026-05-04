Evoca Sheinbaum antecedentes de injerencia en relación México–EU

Recordó episodios históricos de injerencia en la relación bilateral y citó a Francisco Labastida Ochoa, quien señaló que Ernesto Zedillo permitió mayor influencia de Estados Unidos en el gobierno mexicano

Al recordar que la relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por episodios de injerencia, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó declaraciones de Francisco Labastida Ochoa sobre decisiones tomadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

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“Se ha hablado de momentos en los que hubo una mayor influencia externa en decisiones del Estado mexicano”, indicó al referirse a antecedentes de la relación bilateral.

La mandataria citó el señalamiento de Francisco Labastida Ochoa, quien afirmó que durante la administración de Ernesto Zedillo se permitió una mayor intervención de Estados Unidos en asuntos internos del país.

El planteamiento se dio en el contexto de una exposición sobre soberanía y la conducción actual de la política exterior, en la que el gobierno federal busca establecer límites claros en la cooperación bilateral.

La presidenta sostuvo que el enfoque actual prioriza el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley en cualquier intercambio con autoridades extranjeras.

“Hoy la relación es distinta, se basa en el respeto y en la coordinación sin subordinación”, afirmó.

Sheinbaum vinculó estas referencias con casos recientes como el operativo en Chihuahua, donde se identificó la participación de ciudadanos estadounidenses en acciones de una fiscalía estatal.

Indicó que el gobierno federal instruyó revisar si esa intervención se ajustó a la Constitución y a los acuerdos vigentes entre ambos países.

También refirió el caso Sinaloa, donde una fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de ciudadanos mexicanos.

Señaló que la Fiscalía General de la República determinó que no se acreditó la urgencia requerida, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional antes de presentar el caso ante un juez.