Exatlón México 2026: filtran al eliminado de este domingo 10 de mayo | Foto: X @ExatlonMx

Se filtra el nombre del eliminado de Exatlón México este domingo 10 de mayo de 2026. Descubre quién podría salir del reality

La tensión aumenta en Exatlón México 2026, pues a pocos días de las semifinales ya comenzó a circular información sobre la atleta que podría convertirse en la próxima eliminada del reality este domingo 10 de mayo.

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La salida de esta semana será especialmente importante debido a que se trataría de la última eliminación antes de que comiencen los enfrentamientos directos rumbo a la final del programa y a la disputa por el millón de pesos.

¿Quién sale de Exatlón México 2026?

De acuerdo con diversas filtraciones y cuentas especializadas en spoilers, Jazmín Hernández sería la atleta que abandonaría la competencia este fin de semana.

Hasta el momento no se sabe exactamente cómo se desarrollará el duelo de eliminación, aunque versiones apuntan a que podría caer ante Katia o incluso frente a Paulette Gallardo.

Los insiders de Exatlón también revelaron que después de Jazmín, la siguiente participante en salir sería Katia, mientras que la última baja antes de la final podría ser la de Paulette Gallardo.

Paulette entra a toda velocidad a buscar el segundo punto y lo logra al enfrentarse contra Katia. 🚨🏃🏻‍♀️💥 #PorLaSupervencia#ExatlónMéxico 💚 EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfV4uj



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Así marcha la lista de eliminados en Exatlón México 2026

A lo largo de la temporada ya quedaron fuera atletas importantes como Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Valery Carranza, Ella Bucio, César Villaluz y Benyamin Saracho, además de varios competidores que abandonaron por lesión.

Si las filtraciones terminan siendo correctas, los cuatro atletas que disputarían la gran final de Exatlón México 2026 serían Mono Osuna, Alexis Vargas, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro.

La gran final ya tiene fecha confirmada

La definición de los nuevos campeones del reality deportivo se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en las pistas de República Dominicana, donde los mejores atletas de la temporada buscarán levantar el trofeo de Exatlón México 2026.