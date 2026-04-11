Se filtra el posible eliminado de Exatlón México 2026 para el domingo 12 de abril. El rumor genera expectativa entre los fans del reality deportivo

Este domingo, los atletas de Exatlón México 2025 vivirán un intenso duelo por la eliminación, y en redes sociales ya se ha filtrado el nombre del posible participante que abandonaría la competencia tras varios meses dentro del reality deportivo.

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En esta etapa del programa, tanto las mujeres del equipo Rojo como los hombres del equipo Azul están en riesgo, lo que eleva la tensión rumbo a una de las eliminaciones más esperadas de la temporada.

¡Prepárate México! 🚘 El premio más GRANDE de la temporada está en juego. ¿Quién se lo llevará?



Descúbrelo este domingo en #ExatlónMéxico a las 8:00 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/rSmEPgEX0s — Exatlón México (@ExatlonMx) April 11, 2026

Equipo Rojo de Exatlón México

El equipo Rojo está conformado por los siguientes atletas:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo Azul de Exatlón México

Por su parte, el equipo Azul cuenta con:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Filtraciones apuntan a una eliminación sorpresa

De acuerdo con las filtraciones, una atleta muy querida podría quedar fuera de la competencia, luego de no lograr mantener sus “vidas” dentro de las pruebas de eliminación.

Los spoilers señalan que el equipo Azul habría ganado las supervivencias, lo que obligaría al equipo Rojo a enfrentarse entre sí en un duelo directo por la permanencia dentro del reality.

¿Quién sería la eliminada?

Según la información no confirmada, las atletas Karol Rojas y Jazmín Hernández serían las que disputarían su continuidad, y tras un duelo cerrado, la eliminada sería Karol Rojas, quien debutó en esta temporada. Sin embargo, todo sigue siendo un rumor hasta la transmisión oficial del domingo.