Este domingo, los atletas de Exatlón México 2025 vivirán un intenso duelo por la eliminación, y en redes sociales ya se ha filtrado el nombre del posible participante que abandonaría la competencia tras varios meses dentro del reality deportivo.
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En esta etapa del programa, tanto las mujeres del equipo Rojo como los hombres del equipo Azul están en riesgo, lo que eleva la tensión rumbo a una de las eliminaciones más esperadas de la temporada.
¡Prepárate México! 🚘 El premio más GRANDE de la temporada está en juego. ¿Quién se lo llevará?— Exatlón México (@ExatlonMx) April 11, 2026
Descúbrelo este domingo en #ExatlónMéxico a las 8:00 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/rSmEPgEX0s
Equipo Rojo de Exatlón México
El equipo Rojo está conformado por los siguientes atletas:
- Mati Álvarez
- Mario Osuna
- Paulette Galardo
- Humberto Noriega
- Karol Rojas
- Benyamin Saracho
Equipo Azul de Exatlón México
Por su parte, el equipo Azul cuenta con:
- Evelyn Guijarro
- Alexis Vargas
- Valery Carranza
- Katia Gallegos
- Adrián Leo
Filtraciones apuntan a una eliminación sorpresa
De acuerdo con las filtraciones, una atleta muy querida podría quedar fuera de la competencia, luego de no lograr mantener sus “vidas” dentro de las pruebas de eliminación.
Los spoilers señalan que el equipo Azul habría ganado las supervivencias, lo que obligaría al equipo Rojo a enfrentarse entre sí en un duelo directo por la permanencia dentro del reality.
¿Quién sería la eliminada?
Según la información no confirmada, las atletas Karol Rojas y Jazmín Hernández serían las que disputarían su continuidad, y tras un duelo cerrado, la eliminada sería Karol Rojas, quien debutó en esta temporada. Sin embargo, todo sigue siendo un rumor hasta la transmisión oficial del domingo.