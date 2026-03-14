Se filtra el nombre del eliminado de Exatlón México para este domingo 15 de marzo. Conoce quién abandonaría la competencia

Este domingo 15 de marzo se transmitirá un nuevo “Duelo de Eliminación” de la actual temporada de Exatlón México, uno de los momentos más esperados del reality deportivo. Al finalizar el episodio se conocerá la identidad del eliminado número 23 de la competencia transmitida por TV Azteca.

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En esta ocasión, la tensión aumenta dentro del programa porque los hombres de los equipos rojo y azul se encuentran en riesgo de eliminación. Esto significa que uno de ellos deberá abandonar la competencia tras perder en el circuito decisivo de este domingo.

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Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM, por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/dmC9EhQ3Fa — Exatlón México (@ExatlonMx) March 14, 2026

Los atletas que están en riesgo

De acuerdo con información difundida en sitios especializados en el reality, el eliminado podría salir de una lista de seis competidores que actualmente siguen en la contienda. En el equipo rojo los nombres que aparecen en riesgo son Villaluz, Benyamin y Humberto.

Por parte del equipo azul, los atletas que también podrían enfrentar el Duelo de Eliminación son Ernesto, Alexis y Leo, quienes deberán demostrar su habilidad y resistencia para permanecer dentro del programa.

Es importante señalar que esta información proviene de filtraciones en redes sociales y portales especializados, por lo que no existe confirmación oficial sobre quién abandonará el reality hasta que se transmita el episodio correspondiente.

Eliminados de la temporada 2025

A lo largo de la temporada actual de Exatlón México, varios competidores han tenido que despedirse de la competencia tras perder en los circuitos de eliminación. Entre los atletas que ya fueron expulsados se encuentran Alex, Andrea, Aristeo, Karen, Antonio, Tanori, Luis, Vanessa, Mau Wow, Edna, Heber, Thayli, Jair, Melisa, Adrián, José, Samanta, Emilio, Dana Castro, Alejandro Aguilera, Ela y Natali.

Horario para ver el reality

La nueva temporada de Exatlón México se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que los domingos de eliminación comienzan a las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno.