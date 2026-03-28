Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 29 de marzo

La recta final de Exatlón México continúa generando expectativa, y ahora las miradas están puestas en quién abandonará la competencia durante la semana 26, donde ya circulan versiones sobre una posible salida.

De acuerdo con filtraciones en redes y sitios especializados, el exfutbolista César Villaluz sería el atleta eliminado en el episodio del domingo 29 de marzo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que podría haber cambios de último momento.

En medio de la incertidumbre, el nombre de Koke Guerrero también tomó relevancia debido a rumores sobre una posible salida. No obstante, versiones cercanas al reality aseguran que el tricampeón no dejaría la competencia en esta semana, pese a las especulaciones.

El escenario que se perfila indica que Villaluz enfrentaría un duelo de eliminación complicado, posiblemente contra atletas del equipo azul como Adrián Leo y el propio Koke, quienes han tenido un rendimiento irregular en los últimos circuitos.

A lo largo de la temporada, Villaluz ha destacado más por su actitud y disciplina que por sus números, ganándose el reconocimiento del público por su juego limpio y respeto hacia sus rivales. Su permanencia, que se ha extendido por 28 semanas, lo convierte en uno de los competidores constantes del equipo rojo.

De concretarse su salida, el reality perdería a uno de sus perfiles más serenos, en una etapa donde cada competencia es decisiva rumbo a la final. Mientras tanto, el futuro de Koke Guerrero sigue generando conversación entre los fans.

Como suele ocurrir en este tipo de programas, habrá que esperar a la transmisión oficial para confirmar si las filtraciones coinciden con lo que realmente suceda en la arena.