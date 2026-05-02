¿Quién es el eliminado de Exatlón México este 3 de mayo de 2026? Filtración revela el nombre | Foto: @ExatlonMx

Se filtra el nombre del eliminado de Exatlón México este domingo 3 de mayo de 2026. Descubre quién podría salir del reality hoy

A solo dos semanas de la gran final, comienzan a circular filtraciones sobre lo que podría suceder en Exatlón México, por lo que los spoilers deben tomarse con cautela. En esta ocasión, se ha revelado quién sería el eliminado del domingo 3 de mayo, generando gran expectativa entre los seguidores.

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Los atletas que se encuentran en peligro de abandonar la competencia son Humberto, Benyamin, Leo y Alexis, quienes deberán enfrentarse en las pruebas de permanencia. Por su parte, “Mono” Osuna está a salvo gracias a su rendimiento, al ser el mejor del equipo rojo.

Los sentimientos ya están a flor de piel entre nuestros atletas. ¿Será cansancio o las ganas de encontrar la victoria? 🔥



Todo puede pasar en #ExatlónMéxico y no te puedes perder este domingo de nada. ¡Nos vemos a las 8:00 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/VT7PXWJAbx — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2026

Cabe recordar que el conductor Antonio Rosique mencionó que solo dos integrantes del mismo equipo disputarían los duelos por la permanencia, lo que añade un factor estratégico en la conformación de los enfrentamientos.

El nombre que suena como eliminado

De acuerdo con distintas cuentas especializadas y filtraciones, el atleta que sería eliminado este 3 de mayo es Benyamin Saracho, conocido como “Speed Galgo”, quien se despediría tras 31 semanas de competencia en su temporada como novato.

Aunque no es oficial, esta posible eliminación no resulta descabellada. Benyamin enfrentaría desventaja frente a sus rivales, ya que Leo y Humberto cuentan con más medallas, mientras que Alexis ha mostrado un nivel superior en las últimas pruebas.

Un competidor que dejó huella

A pesar de ello, Benyamin Saracho ha dejado buenas sensaciones a lo largo de la temporada, destacando por su entrega y evolución dentro del reality, lo que ha generado apoyo entre la audiencia.

Final cada vez más cerca

La novena temporada de Exatlón México llegará a su fin el próximo 15 de mayo, cuando los mejores atletas compitan por el título. Mientras tanto, habrá que esperar al episodio para confirmar si la filtración es correcta o si la competencia da un giro inesperado.